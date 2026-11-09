Ryšavý padl v prvním kole a nebyl schopen pokračovat. Přesto se stal vítězem a vysvětlil, proč dál nešel

Klinč u pletiva, kolena létají z obou stran, pak ticho. Karol Ryšavý schytal koleno na hlavu a šel k zemi. Druhé koleno přistálo ve chvíli, kdy už byl dole, a tím se duel rozpadl na dvě části: na sport a na papír. Rozhodčí Pavel Touš nepočítal a nedával čas na vzpamatování, zápas rovnou utnul. Vítězem se stal muž, který se do boje nevrátil. Redakce MMAmagu k tomu porovnala oficiální výsledkový zápis s databázovými záznamy a došla k číslu, které ten paradox vysvětlí líp než jakýkoli popis scény.
V Hannoveru stačilo jedno koleno navíc
Turnaj OKTAGON 97 se odehrál 7. listopadu 2026 v Hannoveru a slovenské barvy v pérové váze hájil Karol Ryšavý ze Spartakus Fight Gym, šampion třetí série OKTAGON Výzvy. Proti němu stál Samuel Bark, švédský thaiboxer z Wolf Fight Teamu, kterého organizace představuje jako držitele titulu WBC International a šampiona Švédska v thajském boxu. Do Hannoveru přijel s čerstvou porážkou: podle Sherdogu ho 25. dubna 2026 na OKTAGONu 87 zastavil Radek Roušal údery v čase 1:15 prvního kola.
Ryšavý dostal soupeře nejdřív na kolena. Švéd se ale rychle zvedl. Oba se opřeli o pletivo a začali si vyměňovat kolena. Pak přišel zásah na hlavu Ryšavého, ten šel k zemi a podle oficiálního textu OKTAGONu přidal Bark další koleno ve chvíli, kdy už byl Slovák na zemi.
Komentátor Ondřej Novotný na to podle serveru Fights.cz reagoval slovy: „Podle mě to končí, tenhle zápas je pryč.“ Měl pravdu dřív, než padl výsledek. Oficiální zápis zní: výhra Ryšavého diskvalifikací, první kolo, čas 2:49.
Proč z toho nebyl zápas bez výsledku, ale výhra pro zasaženého bojovníka, stojí v jediném odstavci pravidel, který si fanoušci vybaví až ve chvíli, kdy rozhodne zápas.
Pravidlo, které z muže na zemi udělá vítěze
Redakce MMAmagu otevřela jednotná pravidla MMA ve znění z července 2024 a výsledek si ověřila ve třech nezávislých zápisech: na webu OKTAGONu, na Sherdogu a na Combat Edge. Bod 11 v seznamu faulů zakazuje koleno a kop do hlavy uzemněného soupeře; uzemněný je podle dokumentu ten, kdo se země dotýká jakoukoli částí těla kromě rukou nebo chodidel. Pokud úmyslný faul způsobí zranění natolik vážné, že zápas musí okamžitě skončit, prohrává bojovník, který ho způsobil, diskvalifikací.
U náhodného faulu počítá dokument i s jinými variantami, od zápasu bez výsledku po technické rozhodnutí, podle fáze duelu. Zastavit zápas navíc smí jedině rozhodčí, ne bojovník. Oficiální výsledkový text OKTAGONu mluví o ilegálním úderu a o diskvalifikaci Barka, Sherdog vede metodu jako diskvalifikaci za ilegální koleno; formulaci o úmyslném faulu nese jen příspěvek organizace vložený v cizím článku, nikoli přímý zápis výsledku.
Ryšavý s Barkem spolu strávili v kleci 169 sekund. To je 56,3 % jednoho pětiminutového kola a 18,8 % z plánovaných tří kol.
|Veličina
|Sekundy
|Kolik z toho tvoří 169 s
|Odzápasený čas (2:49)
|169
|100 %
|Jedno kolo
|300
|56,3 %
|Plánovaný tříkolový zápas
|900
|18,8 %
Pak řekl větu, která se v kleci neslyší často
„Opravdu jsem ani nevěděl, kde jsem,“ řekl Ryšavý v pozápasovém rozhovoru, jak jeho slova uvedl server Fights.cz. Tím vysvětlil, proč se nepostavil zpátky do boje. Důvod doplnil o větu, kterou v oktagonu nahlas vysloví málokdo: „Kdybych šel dál, může se mi stát něco horšího. Máme doma rodiny.“
V obsáhlejší verzi, kterou přinesl slovenský Šport.sk, se nejprve omluvil: „Chci se nejdřív omluvit, protože jsem tři měsíce trénoval, abych předvedl nejlepší výkon.“ Pak dodal, že zdraví je na prvním místě. Vítěz se omlouvá za zápas, který vyhrál.
V oficiálním profilu na webu OKTAGONu, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, přitom stojí jeho starší věta: „Ve své hlavě jsem favoritem vždycky. Mám před soupeři respekt, ale nastavené to mám tak, že vyhraji, nic jiného si nepřipouštím.“ Dvě polohy jednoho člověka, obě legitimní.
Jenže výhra, kterou si Ryšavý odvezl z Hannoveru, vypadá v jeho zápasovém rejstříku úplně jinak než v té kleci.
Co si z té výhry odnese a co mu chybí
Do statistik přibyla výhra, do formy nic. Podle oficiálního textu OKTAGONu šlo o Ryšavého 23. zápas pod žluto-černou vlajkou, takže o epizodu neznámého jména rozhodně nejde. V databázi Sherdog, kterou redakce MMAmagu prošla, stojí po Hannoveru bilance 16 výher, 10 porážek a jedna remíza; oficiální profil OKTAGONu při kontrole 9. listopadu 2026 uváděl ještě 15 výher, 10 porážek a jednu remízu a zápas s Barkem vedl jako nadcházející.
Barka, kterého jeho organizace prezentuje jako thaiboxerského šampiona, nakonec ze zápasu vyřadilo právě koleno. Pravidla po faulu ukládají rozhodčímu přerušit duel a zkontrolovat stav zasaženého bojovníka; Touš zastavil zápas okamžitě. Co bude dál, rozhodne lékařská prohlídka, ne ambice.
Výsledek, který se bude vysvětlovat hůř, než se vybojoval
KOMENTÁŘ Ryšavý vyhrál zápas, do kterého se nevrátil. Na první pohled nehrdinské rozhodnutí je v tomhle sportu to nejrozumnější, co mohl udělat. Pravidla nepočítají s ochotou zatnout zuby, počítají se stavem bojovníka a s úsudkem rozhodčího, který jediný smí duel ukončit.
Námitka zní, že si to měl dojít vybojovat čistě, aby nebyly řeči. Jenže zápas dokončený mužem, který podle vlastních slov nevěděl, kde je, by nebyl čistší výsledek. Jen větší riziko.
Výhra, která nevypadá jako výhra, je pořád lepší než porážka, která vypadá jako úraz.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek