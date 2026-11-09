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Walker trefil pekelnou kopačku na hlavu a ukončil Cortese-Acostu. Elita UFC reaguje a nešetří chválou

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Waldo Cortes-Acosta ho dvě kola tlačil a trefoval pravými. Ve 2:27 třetí rundy přišla odpověď, kterou nikdo neviděl přicházet. A v oficiálním zápise ji nenajdete.
Walker trefil pekelnou kopačku na hlavu a ukončil Cortese-Acostu. Elita UFC reaguje a nešetří chválou

Walker trefil pekelnou kopačku na hlavu a ukončil Cortese-Acostu. Elita UFC reaguje a nešetří chválou

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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