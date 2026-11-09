Walker trefil pekelnou kopačku na hlavu a ukončil Cortese-Acostu. Elita UFC reaguje a nešetří chválou

Ve třetím kole už Johnny Walker vypadal jako muž, který zápas spíš dožívá, než vyhrává. Dominikán Waldo Cortes-Acosta ho předtím deset minut honil k pletivu a trefoval pravými rukami. Brazilec zpomaloval, dýchal otevřenou pusou a jednou skončil pod soupeřem na zemi. Pak se zničehonic zvedla noha. Ze zápisu, který má redakce MMAmag k dispozici, přitom plyne, že oficiální papír UFC vypráví o konci toho zápasu úplně jinou historku než záznam z klece.
Hlavák, který se v Las Vegas vůbec neměl konat
Turnaj UFC Vegas 124 se odehrál 7. listopadu 2026 v hale APEX v Las Vegas pod hlavičkou největší organizace smíšených bojových umění na světě. Hlavní zápas měl původně patřit welterové dvojici Sean Brady a Gabriel Bonfim.
Nestalo se. UFC v oznámení z 30. října 2026 uvedlo, že Brady byl ze zápasu stažen kvůli zranění a duel se ruší; server MMA Fighting následně psal o vážné stafylokokové infekci. Na uvolněné místo organizace posunula těžkou váhu: Cortese-Acostu a Walkera, tedy muže, který do divize přešel z polotěžké a byl v ní čerstvým nováčkem.
Začátek tomu odpovídal. Walker kopal nízké kopy, držel vzdálenost a pohyb. Cortes-Acosta šel dopředu, u pletiva ho trefil pravou a dostal ho do problémů. Ve druhém kole už Brazilec jasně zpomaloval, po nepovedené otočce skončil na zemi a soupeř nad ním pracoval z half guardu. Podle MMA Fighting vedl Cortes-Acosta po dvou kolech na bodových lístcích dvou ze tří rozhodčích.
Ve třetím kole se pak stalo něco, co oficiální zápis UFC popisuje třemi písmeny a záznam z klece úplně jinak.
Tři písmena v protokolu a jedna noha, která je vysvětluje
Walker trefil kop na hlavu. Cortes-Acosta ztratil postoj, Brazilec vyrazil dopředu, velkou pravou ho poslal k zemi a finální rána zápas ukončila. Tak ten moment popisuje živý zápis MMA Fighting.
Redakce MMAmag položila vedle sebe výsledkový protokol UFC a záznam průběhu: organizace eviduje technický knockout po úderech ve třetím kole v čase 2:27. TKO je zkratka pro předčasné ukončení zásahem rozhodčího. Kop, který se z toho večera dostal do sestřihů, v metodě ukončení nefiguruje vůbec.
Z oficiální vážicí listiny z 6. listopadu 2026, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne ještě jedna věc. Walker porazil výrazně těžšího muže: Cortes-Acosta navážil 262 liber, Brazilec 239. Rozdíl 23 liber, tedy zhruba 10,4 kilogramu.
|Oficiální vážení 6. 11. 2026
|Libry
|Kilogramy
|Waldo Cortes-Acosta
|262
|118,8
|Johnny Walker
|239
|108,4
|Rozdíl
|23
|10,4
Jak moc to bylo mimo očekávání, nejlíp ukázalo, co během následujících hodin napsali bojovníci, kteří zápas sledovali.
Mobily se rozsvítily dřív, než Walker domluvil v kleci
Reakce aktivních i bývalých zápasníků UFC dohledal a shrnul server MMA Fighting. Točily se kolem jedné věci: nikdo ten kop neviděl přijít.
Terrance McKinney podle tohoto přepisu napsal: „Odnikud, nepředvídatelné“. Alan Jouban to shrnul do tří slov: „Čekejte nečekané“. Oba tím pojmenovali přesně to, co dělá z Walkera postavu, u které se vždycky něco stane.
Belal Muhammad šel dál a mluvil rovnou o celé divizi. „Jeho nepředvídatelnost a atletičnost budou v těžké váze problém“, napsal podle stejného zdroje. Jinými slovy: tenhle knockout nebyl jen moment do sestřihů, ale varování pro soupeře.
Derek Brunson si rýpl do místa konání: „dát Johnnyho Walkera s Waldem Cortesem Acostou do Apexu je trestuhodné“. Dodal k tomu: „jaký zápas“. Narážel na to, že podle něj takový duel patřil do většího prostoru než do haly, kterou UFC používá pro své Fight Nights. Sám Walker si po zápase podle živého zápisu MMA Fighting neodpustil vzkaz lidem, kteří dlouhodobě zpochybňovali jeho bradu.
Jenže když si po turnaji otevřete oficiální žebříček UFC, zjistíte, že Walkerovi ten večer zatím nevynesl ani jediné místo.
Co Walkerovi ten kop opravdu vydělal
ANALÝZA Posunul ho knockout mezi elitu těžké váhy? UFC v říjnovém oznámení o změně karty vedlo Cortese-Acostu jako šestku a Walkera jako dvanáctku. Ve výsledkovém článku z 8. listopadu 2026 pak organizace o Brazilci napsala, že si „vystavil lístek do top 10 těžké váhy“.
Redakce MMAmag si po turnaji otevřela oficiální žebříček UFC a porovnala ho s tím, co o Walkerovi napsala sama organizace. Ke kontrole 9. listopadu 2026 stránka uváděla poslední aktualizaci 3. listopadu 2026, tedy ještě před zápasem: Walker na dvanáctém místě, Cortes-Acosta na osmém. Tabulka a marketingová věta na webu téže firmy prostě nejsou totéž.
Jinde se pohyb projevil rychleji. Sherdog zařadil Walkera 8. listopadu 2026 do své patnáctky těžké váhy na dvanácté místo, pět týdnů po debutu v divizi, zatímco Cortes-Acosta v jeho pořadí klesl na třinácté. Walkerova cena na trhu se tedy zvedla dřív než jeho číslo v oficiální tabulce. Koho mu UFC nabídne dál, zatím neoznámilo.
Kop odnikud umí přepsat celý večer během vteřiny. Oficiální tabulku zatím nepřepsal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka