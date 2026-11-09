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Vakuování potravin není všemocné. Kdy se vyplatí?

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Koupíte větší balení masa, rozdělíte ho na porce, odsajete vzduch a do mrazáku ukládáte úhledné balíčky. Tehdy dává vakuovačka smysl. Jenže s jahodami, čerstvým salátem nebo jídlem, které už několik dní čeká v lednici, můžete narazit. Vakuování totiž není univerzální způsob, jak potravinám prodloužit život. Některým výrazně pomůže, u jiných se jeho účinek přeceňuje. Sice bez vzduchu, […]
Jídlo vždy správně uschovávejte

Jídlo vždy správně uschovávejte

Zdroj: Hoover
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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