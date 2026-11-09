Adesanya schytal čtyři porážky v řadě a teď dostal soupeře z Dagestánu. V Rijádu bude v roli outsidera

Čtyři zápasy, čtyři prohry a nic, co by se dalo vyhrát zpátky. Israel Adesanya, 37letý novozélandský bojovník střední váhy (do 84 kg) s bilancí 24-6, je muž, kterého si scéna pamatuje jako dvojnásobného šampiona, ale sleduje ho jako sérii špatných večerů. Na začátku prosince ho UFC, největší světová organizace smíšených bojových umění, posílá do Rijádu proti bojovníkovi z Dagestánu, který za sebou nemá ani zlomek jeho kariéry, zato má vyhráno. Kolik dní přesně uteklo od poslední Adesanyovy výhry a v jaké roli do saúdské haly vlastně jde, si redakce MMAmag spočítala a dohledala sama.
Rijád má hlavní zápas a UFC ho oznámilo, aniž by k němu přibalilo pás
Tenhle zápas není zákulisní zvěst. Organizace ho oznámila 8. listopadu 2026 a stejnou dvojici vedou jak oznamovací text webu MMA Fighting, tak karta turnaje na Sherdogu. Adesanya se 5. prosince 2026 v Rijádu utká se Šarabutdinem „Sharou“ Magomedovem, 32letým ruským bojovníkem z Dagestánu ve střední váze s bilancí 17-1. Zápas je plánovaný na pět kol a titul v něm ve hře není, pás střední váhy drží Sean Strickland.
V oznámení UFC a v kartě turnaje na Sherdogu redakce MMAmag porovnala, které duely se zatím v obou materiálech shodují:
- Ian Machado Garry proti Jaroslavu Amosovovi, rovněž na pět kol
- Serghei Spivac proti Mariu Pintovi
- Ion Cutelaba proti Magomedu Tuchalovovi
- Mairon Santos proti Akbaru Abdullajevovi
- Levan Chokheli proti Islamu Dulatovovi
Ohlášené jsou i souboje Jafel Filho proti Brunovi Silvovi a Jun Yong Park proti Marcu Tuliovi. Čech ani Slovák se na zatím oznámené kartě neobjevuje a do prosince se seznam ještě může změnit.
Adesanyovo jméno na plakátu pořád sedí. Jenže datum jeho poslední výhry už v listopadu 2026 vypadá jako z jiné éry.
Čtyři prohry jsou číslo, které zní špatně. To druhé zní hůř
V zápasové historii na Sherdogu redakce MMAmag dohledala datum poslední vítězné noci a spočítala, kolik dní od ní do prosincového večera uplyne. Naposledy Adesanya vyhrál 8. dubna 2023, když knockoutem ve 2. kole zastavil Alexe Pereiru. Do 5. prosince 2026 z toho vychází 1 337 dní, tedy tři roky a osm měsíců bez jediné zvednuté ruky.
Pak přišel rozpad. Pás ztratil se Seanem Stricklandem na body, podlehl submisi Dricuse du Plessise ve 4. kole, technickým knockoutem prohrál s Nassourdinem Imavovem a v březnu 2026 i s Joem Pyferem. Tři ze čtyř porážek skončily před limitem.
Ta třetí z nich má zvláštní adresu: Imavov ho porazil 1. února 2025 právě v Rijádu.
Proti muži se třemi a půl lety bez výhry postavilo UFC bojovníka, který v kleci organizace prohrál jedinkrát v životě. A stalo se to taky v Rijádu.
Muž z Dagestánu, který v Saúdské Arábii jedinkrát prohrál
Z oficiální statistiky jeho dosavadních zápasů, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne bilance 6-1 v UFC a dvě výhry v řadě: nad Marcem-Andrém Barriaultem v červenci 2025 a nad Michelem Pereirou v červnu 2026, obě jednomyslným rozhodnutím.
Jedinou porážku v organizaci mu uštědřil Michael Page, a to na stejném večeru v Rijádu, kde padl i Adesanya. Saúdská Arábie tak oběma mužům jednou vzala. Pro Magomedova jde navíc o první hlavní zápas v UFC, tedy o největší večer kariéry. Pro Adesanyu o další pokus zabrzdit pád.
Papírově padá, na tabulích sázkovek stoupá
ANALÝZA Zajímavé je, co se stane, když se postaví vedle sebe forma a postavení. Oficiální žebříček UFC vede Adesanyu ve střední váze na 9. místě a Magomedova na 15., tedy o šest příček níž. Muž se čtyřmi prohrami v řadě je pořád výš než muž s dvěma výhrami v řadě.
V kurzovém přehledu BestFightOdds, který redakce MMAmag prošla 9. listopadu 2026, navíc figuruje jako mírný favorit zápasu rovněž Adesanya. Konkrétní čísla tady neuvádíme a nejde o žádné sázkové doporučení, kurzy se do prosince ještě pohnou. Podstatné je to, co za nimi stojí: jméno, zkušenost z pěti kol a fakt, že Magomedov má proti opravdové elitě divize zatím jen pár zápasů.
Outsiderem je Adesanya v příběhu a ve formě, ne na tabulích sázkových kanceláří. Přesně v téhle mezeře je prosincový večer nejzajímavější. Jméno je pořád větší než forma. V Rijádu se ukáže, jak dlouho ještě unese váhu, kterou mu forma nepodkládá.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková