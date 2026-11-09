Sparta ztratila body v Plzni a šance na titul se rozplývají. Predikce dává Slavii 96 procent, mistrovi jen tři

V sedmé minutě nastavení prvního poločasu si Prince Adu naběhl na rohový kop a hlavou srovnal na 1:1. Sparta přitom v Plzni vedla od 17. minuty po gólu Jonatana Brunese a do kabin měla odcházet s náskokem. Neodešla. Ve druhé půli už se skóre nezměnilo, přestože Brunes v 71. minutě minul velkou šanci. Slavia mezitím doma rozstřílela Artis Brno 4:1 a rozdíl mezi pražskými rivaly narostl na deset bodů. Predikční model iSportu to v aktualizaci z 9. listopadu přepočítal do čísla, které Spartu bolí víc než samotná tabulka: na titul jí dává tři procenta. Zároveň ji ale v 96 procentech simulací posílá do skupiny o titul. Právě v tomhle rozporu je celý příběh letošního sparťanského podzimu.
Dva body, které v Plzni zůstaly
Na první pohled jde o remízu na hřišti jednoho z nejtěžších soupeřů v lize. V normální sezoně by šlo o bod, se kterým se dá žít. Jenže Sparta po 14 kolech nemá normální sezonu. Má bilanci sedm výher, tři remízy a čtyři porážky, skóre 26:14 a 24 bodů. Slavia je stále neporažená: deset výher, čtyři remízy, skóre 36:8 a 34 bodů.
Rozdíl ve skóre nevypovídá jen o momentální formě. Slavia za 14 zápasů inkasovala osm gólů, Sparta téměř dvakrát tolik. Stejně jako v Plzni Sparta v několika zápasech nedokázala udržet výsledek, který měla v rukou, a kvůli tomu má dnes na kontě čtyři porážky.
Trenér Brian Priske po zápase mluvil o tlaku, pod kterým tým hraje, a otevřeně připustil, že remízy Spartě nestačí. Fanoušci na něj po utkání křičeli. Online reportáž iSportu přitom hodnotila remízu jako zaslouženou pro oba celky; Priske dodal, že Plzni podle něj spíš stačilo neprohrát. Ani jedno z toho ale nemění nic na tom, co se stalo v tabulce.
Co přesně říká model iSportu
Predikci publikuje iSport.cz přímo u ligové tabulky Chance Ligy. Podle popsané metodiky kombinuje historické výsledky, data o očekávaných gólech (xG), sázkové kurzy a Poissonův model, který odhaduje počty gólů v jednotlivých zápasech. Zbytek sezony pak model nechá proběhnout v 10 000 simulacích metodou Monte Carlo a výsledná procenta jsou podílem simulací, v nichž daný scénář nastal. Redakce iSportu sama upozorňuje, že jde o zábavu a analýzu, ne o sázkové doporučení. Konkrétní autor ani váhy jednotlivých vstupů na stránce uvedené nejsou.
Aktuální stav po 14. kole:
|Klub
|Titul
|Skupina o titul
|Slavia
|96 %
|100 %
|Sparta
|3 %
|96 %
|Liberec
|1 %
|88 %
|Plzeň
|0 %
|77 %
Oproti nejbližšímu dohledatelnému staršímu stavu z 3. listopadu se čísla posunula jen mírně: Slavia tehdy měla 94 %, Sparta 4 %. Model tedy nereaguje na jednu remízu hystericky. Spíš potvrzuje trend, který se táhne celým podzimem.
Plzeň je v tabulce zajímavým kontrastem. Na titul jí model nedává ani procento, ale do elitní šestky ji pošle ve třech ze čtyř simulací. Dalších 20 % připadá na play-off a 3 % na skupinu o záchranu. Pro Plzeň je cílem šestka, ne titul. U Sparty by stejné hodnocení znamenalo neúspěšnou sezonu.
Jak moc se dá podobným modelům věřit? Zpětné vyhodnocení přesnosti modelu iSportu veřejně dostupné není. Pro představu poslouží srovnání jiného českého modelu: SazkyWeb na 4 784 zápasech ze 14 evropských lig vykázal Brierovo skóre 0,614, zatímco závěrečné sázkové kurzy dosáhly 0,592. Kurzy tedy byly o něco přesnější. Nejde o audit modelu iSportu, ukazuje to ale, že takové modely kreslí pravděpodobnostní obraz, ne jistou předpověď. Tři procenta proto neznamenají nulu.
Proč 96 procent na šestku, ale jen 3 na titul
Obě čísla nejsou v rozporu, protože odpovídají na dvě úplně jiné otázky.
Skupina o titul znamená skončit po 30 kolech základní části v první šestce. Sparta je čtvrtá s 24 body, stejně jako pátá Olomouc. Šesté Teplice a sedmý Jablonec mají shodně 21 bodů. Sparta má tedy na první tým pod čarou polštář tří bodů a model navíc věří jejímu kádru i výkonnostním datům natolik, že ji nejčastěji vidí na druhém místě:
- 2. místo: 50 %
- 3. místo: 23 %
- 4. místo: 12 %
Druhé místo je v simulacích zdaleka nejčastějším výsledkem. Model tedy Spartu nepovažuje za tým, který padá ze špičky. Považuje ji za jasnou dvojku ligy, která má ovšem smůlu, že jednička letos nezakopává.
Titul totiž vyžaduje skončit před Slavií. A Slavia má 34 bodů, žádnou porážku a v 96 % simulací končí první. Sparta podle modelu patří do boje o titul. Sama si ho ale vybojovat nemůže. Potřebuje, aby Slavia začala ztrácet, a právě to se za 14 kol nestalo ani jednou.
Není hotovo, jen extrémně draho
Matematicky sezona zdaleka rozhodnutá není. Podle rozlosování na webu Chance Ligy končí základní část 30. kolem 24. dubna 2027. Pak přijde nadstavba, v níž šestka nejlepších odehraje dalších pět kol o titul. Body ze základní části se přenášejí, nikdo nezačíná od nuly.
Spočítali jsme, co z toho plyne. Do konce základní části zbývá 16 kol, s nadstavbou celkem 21 zápasů a ve hře je 63 bodů. Aby Sparta Slavii předstihla, musí v nich získat zhruba o jedenáct bodů víc. Pokud by obě mužstva od teď hrála stejně jako dosud, Slavia by náskok spíš navýšila. Sparta proto potřebuje sérii výher a zároveň Slavii, která poprvé v sezoně začne pravidelně ztrácet. Obojí najednou. V tom scénáři se skrývají ona tři procenta.
Klíčové datum je 6. února 2027. Tehdy se hraje odveta derby v základní části, tentokrát na hřišti Slavie. První letošní derby se hrálo 29. srpna na Spartě. Výhra v Edenu by Spartě umazala tři body a nahlodala auru neporazitelnosti soupeře. Při desetibodové ztrátě to ale samo nestačí, pokud Slavia nebude ztrácet i jinde. V nadstavbě pak přibudou další přímé souboje špičky. Body se v ní nesmažou, jen se dál sčítají.
Podle nás je pro Spartu realističtější meta druhé místo, které model považuje za nejpravděpodobnější. Pro klub jejích ambicí je to ovšem málo. První čtyři místa sice znamenají předkola evropských pohárů, takže Evropa Spartě po remíze v Plzni nijak dramaticky neutíká. Rozdíl mezi „být v boji o titul“ a „mít titul ve vlastních rukou“ ale po 14. kole přesně popisuje, kde Sparta je.
Co přijde v 15. kole a kde ho sledovat
Po reprezentační přestávce pokračuje liga víkendem 21. a 22. listopadu:
- Sigma Olomouc vs. Slavia, sobota 21. 11., 15:00
- Bohemians vs. Plzeň, sobota 21. 11., 18:00
- Sparta vs. Liberec, neděle 22. 11., 18:00
Pro Spartu jde o souboj s přímým rivalem v horní polovině tabulky. Liberec má podle modelu 88 % na skupinu o titul a jako jediný kromě pražských klubů nemá nulovou šanci na titul. Slavia jede do Olomouce, která má stejně bodů jako Sparta. Pokud v Olomouci zaváhá, mohla by Sparta poprvé v sezoně začít ztrátu stahovat.
Všechny zápasy Chance Ligy vysílá Oneplay, hlavně na kanálech Oneplay Sport 1, 3 a 4. Utkání lze pustit i zpětně, a to až sedm dní po odvysílání.
Na opačném konci tabulky model maluje stejně tvrdý obraz. Nejvyšší riziko přímého sestupu má Zlín s 66 %, za ním Artis Brno s 18 % a Slovácko se 14 %.
Sparta podle modelu do konce sezony nejčastěji skončí druhá. Titul přitom neztratila v Plzni, ale v sérii zápasů, kdy Slavia nezaváhala ani jednou. Tři procenta tak neznamenají, že je Sparta odepsaná. O titulu ale už rozhoduje hlavně to, jestli zaváhá Slavia.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner