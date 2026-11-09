Češi mohou v listopadu vyrazit na úřad úplně zbytečně. Nové omezení platí po celé republice

Na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR platí během listopadu 2026 dočasná změna úředních hodin. Veřejnost nebude možné osobně odbavovat ve čtvrtek 5., 12., 19. a 26. listopadu, a to bez ohledu na druh vyřizované záležitosti. Zaměstnanci však v těchto dnech zůstávají v práci a místo osobního jednání se věnují zpracování přijatých žádostí a související administrativě. Cílem je získat více nepřerušovaného času na vyřizování jednotlivých případů. Pátek přitom zůstává stejně jako dosud dnem bez úředních hodin pro veřejnost. Změna se dotýká především agendy zaměstnanosti a sociálních dávek, protože například u příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením nebyly čtvrtky úředními dny již dříve. Po skončení listopadu se mají pracoviště vrátit k běžnému režimu.
V polovině listopadu zbývají pouze dva dny
Nejvýrazněji se omezení projeví v týdnu od 16. do 20. listopadu. Na úterý 17. listopadu totiž připadá státní svátek, během kterého nebudou úřady práce běžně odbavovat veřejnost. Následující čtvrtek 19. listopadu se přidá plánované omezení a v pátek 20. listopadu nejsou úřední hodiny ani za normálních okolností. Lidem tak pro běžnou osobní návštěvu zbude pouze pondělí 16. a středa 18. listopadu. V obou dnech mají být přepážky podle celostátního rozpisu otevřené od 8 do 12 hodin a následně od 13 do 17 hodin. Celkem tedy půjde o pouhých 16 úředních hodin během celého pracovního týdne. Na některých pracovištích se ovšem provozní doba může lišit, proto je vhodné ověřit si konkrétní pobočku předem.
Vybrané žádosti lze vyřídit také z domova
Omezené úřední hodiny neznamenají, že lidé musí s každou žádostí čekat na otevření přepážek. Řadu záležitostí lze vyřídit elektronicky prostřednictvím klientské zóny Jenda, která funguje i mimo pracovní dobu a během státních svátků. Touto cestou je možné požádat například o rodičovský příspěvek, podporu v nezaměstnanosti, zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo novou dávku státní sociální pomoci. Elektronické prostředí rovněž umožňuje přikládat potřebné dokumenty a sledovat postup vyřizování žádosti. U dalších podání lze podle jejich povahy využít také datovou schránku nebo zaslání dokumentů poštou. Lidé, kteří si s elektronickým podáním nevědí rady, mohou u vybraných žádostí získat pomoc také na přepážkách Czech POINT na poště. Tato asistence se vztahuje mimo jiné na žádosti o rodičovský příspěvek nebo podporu v nezaměstnanosti, nikoliv automaticky na všechny agendy.
Při ztrátě zaměstnání rozhoduje také termín podání
Na správné načasování by si měli dát pozor zejména lidé, kterým nedávno skončil pracovní poměr. Pokud požádají o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání, mohou být evidováni již ode dne následujícího po jeho ukončení. Při pozdějším podání se evidence zpravidla počítá až ode dne, kdy byla žádost podána. Do uvedené třídenní lhůty se přitom nezapočítávají víkendy ani státní svátky. Elektronickou žádost je možné odeslat také v době, kdy jsou přepážky uzavřené, takže listopadové omezení nemusí vyřízení této záležitosti oddálit. Kdo však potřebuje osobní konzultaci nebo má sjednanou schůzku na některý z dotčených čtvrtků, měl by si její konání předem ověřit přímo na příslušném pracovišti.
Použité zdroje: up.gov.cz