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Češi mohou v listopadu vyrazit na úřad úplně zbytečně. Nové omezení platí po celé republice

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Dennívýzva
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Lidé, kteří potřebují vyřídit sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti nebo jiné záležitosti na úřadu práce, musí v listopadu počítat s omezením úředních hodin. Změna se týká všech kontaktních pracovišť v České republice. V jednom listopadovém týdnu navíc zůstanou kvůli státnímu svátku pouze dva dny, kdy bude možné osobně navštívit přepážky.
Češi mohou v listopadu vyrazit na úřad úplně zbytečně. Nové omezení platí po celé republice

Češi mohou v listopadu vyrazit na úřad úplně zbytečně. Nové omezení platí po celé republice

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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