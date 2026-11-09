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Nemocnice má jako třetí v Česku unikátní přístroj pro bezbolestnou léčbu chronických ran

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Jako teprve třetí zdravotnické zařízení v republice pořídila Stodská nemocnice přístroj kINPen MED, který je aktuálně nejpokročilejším zařízením využívajícím k léčbě chronických ran a kožních onemocnění takzvanou studenou plazmu. Jeho využití je široké a zahrnuje většinu nehojících se ran.
Nemocnice má jako třetí v Česku unikátní přístroj pro bezbolestnou léčbu chronických ran

Nemocnice má jako třetí v Česku unikátní přístroj pro bezbolestnou léčbu chronických ran

Zdroj: Jiří Kokoška, Nemocnice Plzeňského kraje
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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