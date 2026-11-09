Nemocnice má jako třetí v Česku unikátní přístroj pro bezbolestnou léčbu chronických ran

Přístroj už využívá nemocniční poradna pro chronické rány a syndrom diabetické nohy. „Léčba studenou plazmou je inovativní medicínská technologie, která využívá nízkoteplotní plazmu, což je ionizovaný plyn o teplotě 38 až 40 °C, který působí přímo na povrch rány. Při této teplotě nepoškozuje zdravou tkáň, aplikace je bezbolestná. Částice plynu však mají silný antimikrobiální účinek,“ popisuje lékař Jakub Tolar, který má s přístrojem i léčbou studenou plazmou bohaté zkušenosti z předchozí praxe v Německu.
„Plazma dokáže velmi účinně ničit bakterie a viry, včetně kmenů rezistentních vůči antibiotikům. Dále podporuje hojení a regeneraci tkání stimulací buněčné aktivity a zmírněním zánětlivé reakce.“ Jakub Tolar pracuje ve Stodské nemocnici od loňského října, kdy otevřel právě poradnu diabetické nohy a chronických ran. V obou oborech je specialistou se zahraniční praxí. V letech 2014 až 2025 působil na klinikách hrudní a cévní chirurgie Nemocnice Milosrdných bratří v bavorském Regensburgu. Tam získal specializaci v oboru cévní chirurgie a stal se certifikovaným expertem na léčbu chronických ran a garantem péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. V Regensburgu se seznámil také s léčbou pomocí studené plazmy přístrojem kINPen MED, který má v Německu nejvyšší medicínskou certifikaci.
V České republice zatím tento způsob léčby není příliš rozšířený. Nehojící se rány přitom postihují tisíce lidí. „V souvislosti se stárnoucí populací a častějším výskytem onemocnění, která doprovázejí chronické rány, bude tento problém stále aktuálnější. Nehojící se rány představují jednu z největších zdravotních výzev naší doby. Proto chceme ve Stodu nabídnout léčbu i pomocí této moderní technologie,“ uvedl chirurg.
Přístroj pomáhá léčit mnoho druhů ran
Studená plazma pomáhá řešit prakticky všechny akutní i chronické infekce včetně pooperačních. „Lze ji aplikovat při léčbě popálenin, bércových vředů, syndromu diabetické nohy, kožních onemocnění a defektů. Kromě našich oborů ji lze využít například také ve stomatologii při prevenci vzniku zánětů a při léčbě chronických zánětů. Experimentálně se v některých zemích používá dokonce i při onkologických onemocněních,“ doplňuje lékař s tím, že své pacienty indikuje k léčbě postupně podle naléhavosti.
První pacienti už léčbou prošli. Během terapie lékař sleduje pomocí speciálních brýlí s autofluorescencí „bakteriální nálož“ v ošetřované ráně, která už v průběhu ošetření viditelně mizí. V závislosti na rozsahu a charakteru rány se terapie opakuje třikrát až sedmkrát. „Výsledky léčby u prvních indikovaných pacientů jsou velmi dobré. Rány se zmenšují a pacientům se ulevilo hlavně od bolestí,“ doplnil lékař.
Výhodou léčby je, že po indikaci a první terapii za účasti lékaře může další ošetření provádět nelékařský zdravotnický personál, tedy kvalifikovaná sestra. Následné aplikace se proto budou provádět i mimo ordinační dobu poradny a léčba tak najde v nemocnici širší využití jak mezi ambulantními, tak hospitalizovanými pacienty. Ve Stodě jsou mimo jiné dvě ambulance zaměřené na chronické rány. „Chceme tuto léčbu zpřístupnit co nejširšímu spektru pacientů. V první řadě budeme ale k léčbě indikovat naše nemocniční pacienty,“ doplnil primář chirurgického oddělení David Šmíd, který ordinuje v druhé z ambulancí.
Protože se v České republice jedná o nový typ léčby, zdravotní pojišťovny ji zatím nehradí. Pacienti si ji proto platí sami. „Díky tomu, že na nákup přístroje přispěli dárci, mohli jsme cenu aplikace nastavit pro pacienty příznivě na 350 korun za jednu terapii, což odpovídá i cenám jiných typů ošetření chronických ran,“ doplnil ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman.
Přístroj kINPen MED v současnosti používají v České republice kromě Stodské nemocnice ještě dvě další nemocnice, jedna v Praze a druhá v Brně.