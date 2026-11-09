Čekat s praním ručníku až do chvíle, kdy zapáchá, je pozdě. O jeho svěžesti rozhoduje péče po každém použití

Čekat s praním ručníku až do chvíle, kdy zapáchá, je pozdě. O jeho svěžesti rozhoduje péče po každém použitíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 09.11.2026 11:07
Ve spoustě domácností se zahradou lze velmi často najít rozbité nebo polámané dlaždice. Nemusí se však...
Citrony jsou v kuchyni nepostradatelnou surovinou. Při špatném skladování však velmi rychle ztrácí svoji...
Je škoda a hlavně úplně zbytečné hned odepsat triko nebo kalhoty jen proto, že došlo k jejich znečištění...
Špinavá a zanešená trouba je nepříjemná záležitost pro každého z nás. Proto přinášíme několik triků, jak se...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Myčka spotřebuje kolem 10 litrů vody, ruční mytí až 3krát více. Úspora však závisí na jejím správném používání
- Kdo myje litinovou pánev saponátem, ničí si vrstvu, kterou budoval měsíce. Stačí horká voda a kartáček, nic víc nepotřebujete
- Nevyhazujte tuhle věc z kamen. Začouzené sklo dvířek s ní vyčistíte za 5 minut a ušetříte i 249 Kč
- Babička mi ukázala 1 trik na žmolky na svetru. Za 5 minut vypadá jako nový z obchodu