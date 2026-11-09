Horváthová končí v čele Muzea romské kultury. Mluví o únavě i sporech

Za odchodem Jany Horváthové z čela brněnského Muzea romské kultury je vyčerpání, ale i spory a osobní útoky. Horváthová to řekla v rozhovoru pro dnešní jihomoravskou přílohu Mladé fronty Dnes. Uvedla, že poslední rok čelila šikaně od některých jednotlivců a necítila v tomto směru podporu zřizovatele.
O rezignaci podle svých slov přemýšlela tři roky. A třeba si díky ní zřizovatel, jímž je ministerstvo kultury, muzea více všimne, uvedla Horváthová. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje. Devětapadesátiletá historička, muzeoložka, etnografka a spoluzakladatelka Muzea romské kultury v Brně Horváthová v něm působila jako ředitelka od roku 2003.
V rozhovoru pro MfD řekla, že po celou dobu, kdy muzeum řídila, to byl do značné míry náročný boj. Těžký podle ní byl třeba přechod muzea pod stát. Vše podle ní dospělo do bodu, kdy už neměla chuť pokračovat. „Především poslední rok jsem čelila dost intenzivní šikaně ze strany některých jednotlivců, zejména mimo muzeum, a necítila jsem v tomto směru podporu zřizovatele,“ uvedla v rozhovoru. V posledních měsících se podle ní množily útoky na muzeum a několik jednotlivců na ni psalo stížnosti na ministerstvo.
V situaci vidí i souvislost se vznikem Garanční rady Muzea romské kultury. Její činnost ministerstvo na konci října ukončilo. Horváthová v rozhovoru řekla, že garanční radu vytvořil bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) jako náhradní řešení poté, co ustoupil od změny právní formy muzea ze státní na veřejnou kulturní instituci.
„Následovala velmi náročná jednání, která muzeu v ničem nepomohla, ba naopak je fakticky drtila, citelně zdržovala od plnění své veřejné funkce a stala se platformou pro osobní útoky,“ řekla deníku Horváthová.
Existence muzea podle ní byla opakovaně ohrožena. „Velmi náročné bylo také zajistit odpovídající zázemí. Bezmála 20 let trval převod budovy z města na stát. Dnes je sice státní, ale ve velmi špatném technickém stavu a navíc nám už kapacitně nestačí. Nemáme kam ukládat sbírky, takže musíme žádat jiná muzea, aby nám je pomohla uskladnit,“ popsala bývalá ředitelka v rozhovoru.
Muzeum nadále potřebuje státní ochranu a podporu, řekla. Že bez toho nemůže fungovat, bylo podle ní jasné už při přechodu pod stát v roce 2005. „Předtím jsme si vyzkoušeli vícezdrojové financování a nebyli jsme schopni pokrýt ani provoz budovy, natož platy,“ uvedla Horváthová.
Postavení Muzea romské kultury se podle ní za dobu jeho fungování změnilo, setkala se však i s přehlížením. Za úspěchy z doby, kdy muzeum vedla, považuje například vytvoření sbírkových fondů nebo vybudování poboček památníku holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu a Letech u Písku.
Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací ministerstva kultury.