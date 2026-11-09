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Horváthová končí v čele Muzea romské kultury. Mluví o únavě i sporech

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Za odchodem Jany Horváthové z čela brněnského Muzea romské kultury stojí nejen dlouhodobé vyčerpání, ale také spory a osobní útoky. Bývalá ředitelka uvedla, že v posledním roce čelila šikaně a od ministerstva kultury, které muzeum zřizuje, necítila dostatečnou podporu.
Horváthová končí v čele Muzea romské kultury. Mluví o únavě i sporech

Horváthová končí v čele Muzea romské kultury. Mluví o únavě i sporech

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 10:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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