Přítelkyně Nečase po operaci kolena popsala kruté probuzení z narkózy. Teď plánuje svatbu a prozradila neobvyklou rozlučku

Ještě omámená po narkóze se ocitla na vozíku. Personál ji oblékl, odvezl k autu a poslal domů. Takhle podle vlastních slov prožila Nikola Mertlová, zpěvačka, influencerka a snoubenka hokejisty Martina Nečase, den operace kolena v Americe. „Sotva jsem se probudila,“ popisuje v podcastu Chytrý kecy, který natáčí sama. Od probuzení k jízdě domů podle ní uběhlo zhruba třicet minut. Lékaři jí sešívali meniskus a skutečná zkouška přišla až doma: bolest, berle, velký dům a k tomu povinnosti partnerky hráče NHL, které se kvůli koleni neposouvají. V téže epizodě prozradila i to, jak si představuje rozlučku se svobodou. Kamarádky z toho byly zaskočené.
Půl hodiny od probuzení k autu
Epizoda s názvem „chytrý kecy o Halloweenu, rozlučce, koncertě Sienny Spiro atd.“ vyšla 4. listopadu a podle Apple Podcasts trvá 28 minut. Je to spíš osobní zpráva fanouškům než dlouhý rozhovor, ale nejvíc pozornosti v ní přitahuje právě operace.
Mertlová popisuje hlavně překvapení. Čekala, že se z narkózy bude probírat pomaleji a pod dohledem. Místo toho se během chvíle viděla na sedadle auta. Jakmile anestezie odezněla, přišla podle jejích slov výrazná bolest kolena. Několik dní brala léky a téměř nejedla, protože neměla chuť k jídlu.
Zní to dramaticky. Samo o sobě to ale neznamená, že někdo pochybil. Americká společnost anesteziologů (ASA) považuje ambulantní anestezii za standardní postup. Pacient smí odejít domů tentýž den, pokud o tom rozhodne anesteziolog nebo jiný kvalifikovaný lékař a pokud ho doprovází odpovědný dospělý. Mertlová žádnou komplikaci zákroku ani chybu personálu nezmiňuje. Mluví o vlastním šoku z tempa, ne o zanedbání péče. Jméno kliniky ani podrobnosti pooperačního protokolu veřejně neuvedla.
Jak by to vypadalo v Česku
Česká nemocnice by ji možná nechala ležet o pár hodin déle. Princip by ale byl podobný. Takzvaná jednodenní péče znamená podle VZP ČR propuštění nejpozději do 24 hodin od přijetí, pokud to výkon a zdravotní stav dovolí. Národní zdravotnický informační portál k celkové anestezii uvádí, že po operaci zůstává pacient v nemocnici několik hodin až několik dní, podle typu zákroku a toho, jak se zotavuje.
Pravidlo „po narkóze vždycky jedna noc na pokoji“ tedy neplatí ani u nás. A „hned po probuzení na ulici“ zase neplatí ani v USA, protože každému propuštění předchází monitorace. Rozdíl, který Mertlová zažila, se podle nás týká spíš konkrétního zařízení a jeho zvyklostí než dvou opačných zdravotnických systémů.
Odborné pacientské příručky přitom shodně říkají, že prvních 24 hodin po celkové anestezii by u člověka měl někdo být. Nedoporučuje se řídit, pít alkohol ani dělat důležitá rozhodnutí. Únava, závratě, nevolnost nebo bolest v krku jsou běžné a mohou přetrvat i několik dní. Nechutenství, o kterém Mertlová mluví, do tohoto obrázku zapadá.
Sešití není jen vyříznutí
Důležitější než rychlý odchod z kliniky je to, co se v koleni dělalo. Operace menisku se zjednodušeně dělí na dvě skupiny. Při meniskektomii chirurg poškozenou část menisku odstraní. Pacient bývá často během několika dní bez berlí. Při sešití se meniskus zachovává a musí srůst, takže zotavení trvá výrazně déle.
Rozdíl ukazují čísla. Podle americké nemocniční sítě Kaiser Permanente chodí lidé po meniskektomii bez berlí obvykle za dva až sedm dní, po sešití za čtyři až šest týdnů. Americká akademie ortopedických chirurgů v přehledu AAOS OrthoInfo uvádí u sešití rehabilitaci zhruba tři až šest měsíců. Jde o obecné odhady. Tempo Mertlové určí její chirurg a fyzioterapeut. U jejího typu zákroku ale nelze čekat, že po týdnu bude běhat po schodech.
S kolenem přitom bojuje delší dobu. Na jaře popisovala bolesti, Bakerovu cystu a poškozené vazy. Bulky v podkolenní jamce si podle Evropy 2 všiml právě Nečas a hned pomohl zařídit vyšetření. V červenci se cysta vrátila a začala se řešit operace. Teď je po ní. Podle iSportu se její stav „po čase srovnal“, ale v době nahrávání se pořád těšila na den, kdy zase začne normálně chodit.
Dům plný hostů a noha v ortéze
Tady začíná ta méně viditelná stránka života v NHL. Nečas loni podepsal s klubem Colorado Avalanche osmiletou smlouvu do sezony 2033/34 a v uplynulém ročníku nasbíral 100 bodů za 38 gólů a 62 asistencí. Pro hokejistu to byla životní sezona. Pro jeho snoubenku to znamená, že Colorado není přechodná zastávka, ale domov. A to i ve chvíli, kdy se s fixovanou nohou sotva dostane z pokoje do kuchyně.
Po operaci za ní přiletěli rodiče z Česka a starali se o ni. Pak u ní čtyři dny bydlela kamarádka Julie. Mertlová v podcastu zmiňuje, že pokoje pro hosty mívají často plné. Čísla nedává, ale je zřejmé, že návštěvy z domova jsou v jejich domácnosti běžné. Velký americký dům je pro zdravého člověka pohodlí. Pro někoho o berlích je to soustava vzdáleností a přesunů, které zdravému člověku trvají pár vteřin, jí ale zabíraly dlouhé minuty.
U samotného dne operace Nečasovu přítomnost veřejně nezmínila. Hokejový kalendář ale běží dál a sezona nečeká, až se partnerce zahojí koleno.
K tomu se přidávají společenské povinnosti. Mertlová si letos vylosovala pořádání vánoční akce pro partnerky hráčů. Patří k největším v roce a počítá se s přibližně čtyřiceti lidmi. Na podobných večírcích bývají barmani, bohaté pohoštění a velkolepá výzdoba. Přiznává, že je z toho nervózní a že ji plánování takových detailů moc nebaví. Organizovat večírek pro čtyřicet lidí, když vám cesta do druhého patra zabere čtvrthodinu, je podle nás výzva sama o sobě.
Rozlučka v Bradavicích
Z bolavého kolena přešla k veselejšímu tématu. Kamarádkám navrhla, aby se její rozlučka se svobodou nesla v duchu Harryho Pottera. Ty prý zůstaly zaskočené. Konkrétní program ani kostýmy neprozradila. Vysvětlila ale, proč nechce klasickou divokou noc: večírky ji obecně nebaví a nemá pocit, že by se měla „s něčím loučit“.
S netradičními rozlučkami má zkušenost. Vzpomínala na jednu, kde se nevěsta převlékla za starého dědečka a ostatní za babičky. Po klubech pak chodila skupina „dvacet babiček a jeden děda“ a kolemjdoucí si ji fotili. Ta rozlučka měla jasnou pointu. Bradavice jsou zatím jen téma, ale podle nás k nastávající nevěstě, která nemá ráda klasické večírky, sedí lépe.
Svatba se blíží, i když ne hned. Nečas ji požádal o ruku v červnu, podle webu Prima Ženy na Havaji. Evropa 2 v červenci psala, že pár má datum stanovené, jen ho neprozradil. Podle webu Prima Ženy by se rádi brali v létě 2027 a kvůli rodině a logistice zřejmě v Česku. Do té doby má koleno dost času se zahojit, i v té delší variantě.
Nejvíc si z celé historky člověk zapamatuje kontrast: půl hodiny na cestu z operačního sálu do auta a pak týdny, kdy se cesta přes vlastní obývák měří na minuty. Mezitím se v kalendáři blíží večírek pro čtyřicet hostů a někde dál svatba. Až bude Mertlová zase chodit bez berlí, bude se podle všeho chystat do Bradavic.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta