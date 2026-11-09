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Chlapec si odpoledne hrál na prolézačkách a domů se už nevrátil: Zdvořilý muž vodil rodinu i policii po telefonu za nos

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Dennívýzva
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Devítiletý chlapec ještě před setměním lezl po prolézačkách kousek od domova a nikdo neměl důvod se o něj bát. Když pro něj otec přišel, hřiště bylo prázdné. Pozdě večer v bytě zazvonil telefon. Ozval se v něm klidný, až zdvořilý mužský hlas, který nekřičel a jen věcně diktoval pokyny. Rodina tehdy ještě netušila, že ho bude slýchat celé týdny a že ho jednou pustí z nahrávek celé zemi.
Chlapec si odpoledne hrál na prolézačkách a domů se už nevrátil: Zdvořilý muž vodil rodinu i policii po telefonu za nos

Chlapec si odpoledne hrál na prolézačkách a domů se už nevrátil: Zdvořilý muž vodil rodinu i policii po telefonu za nos

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:31

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