Česká firma postaví jednu z největších plynových elektráren v Evropě

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Česká firma postaví jednu z největších plynových elektráren v EvropěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Česká inženýrská a výrobní firma RSE podepsala smlouvu s polskou společností ResInvest Energy Polska na dodávku energetických zařízení pro projekt Skawina II. Vznikne tak…
komin
Zdroj:
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Přes 82 procent ze 769 dotázaných představitelů českých samospráv vnímá, že v posledních letech přibývá...
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Když skončí letní sezóna, cestovní kanceláře nezavírají, jen se mění jejich klientela. Na podzim výrazně...
Slapská přehrada poprvé v historii zásobuje Vltavu, provozovatelé areálů to zatím příliš nepociťují
Povodí Vltavy se ocitlo v situaci, která nemá v historii obdoby. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu...
Liberecký kraj staví byty nejrychleji za patnáct let, zájem převyšuje nabídku
Liberecký kraj zažívá stavební boom, který nemá v posledních patnácti letech obdoby. Za první pololetí...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Michaela Tomešová má slabost pro generaci Z: Cítí se jako jedna z nich
Aplausin.cz
dnes, 09:10
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Sestry Van Burenovy projely v roce 1916 Ameriku na motorkách. Chtěly dokázat, že ženy zvládnou víc, než jim dovolovali
Poudree.cz
dnes, 09:10
4 min
Král Karel III. veřejně ponížil Harryho a Meghan. Po návratu do Británie dostali jasná pravidla
Trendy Život
dnes, 09:08
2 min
Zrádci: Třetí řada ještě nezačala a režisér Krug už propálil budoucnost čtvrté. Běžní lidé radost mít nebudou
VIPživot.cz
dnes, 09:08
3 min
Žena z Varšavy chtěla zprovoznit studnu na zahradě. Když řemeslník viděl, co je na dně, odmítl pokračovat a utekl
DámskýDeník.cz
dnes, 09:07
2 min
Reklama
Každodenní konzumace vajec může v organismu vyvolat překvapivé změny. Odborníci popsali její hlavní přínosy i možná úskalí
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:05
2 min
Nejdřív mítink, pak Lucie Bílá a tenis. Babiš a Juchelka si užili víkend ve dvou, premiér pak poslal vzkaz jeho ženě
VIPživot.cz
dnes, 09:05
3 min
Máš na to. Středoškoláci v Jihlavě si už podeváté vyzkouší fyzické testy
Jihlavská Drbna
dnes, 09:05
1 min
Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek
Extrafit.cz
dnes, 09:03
3 min
Zralé víno: Film vznikl jako příspěvek ke sjezdu KSČ, zmatky s dabingem a nesrovnalosti, které tvůrcům unikly
BetterLife
dnes, 09:00
2 min
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Nad testem dřel, přinesl čtyřku. Debata o zrušení školního známkování štěpí Česko
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:00
22. září to vypukne: ČNB vydává novou 5000 Kč bankovku. Je velmi krásná
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Vykulené jantarové oči a dlouhé chvosty. V pražské zoo žijí staronové poloopice
Pražská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Návrat z hospody k zamčeným dveřím skončil vraždou rodiny. Záchvat vzteku udělal ze Svitka posledního popraveného u nás
kroniQa
dnes, 08:58
3 min
UFC má problém, fanoušci jsou přesycení. Řešením by mohly být čtyři MMA majory ročně
MMAMAG.cz
dnes, 08:58
2 min
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Za co si čeští řidiči v roce 2027 připlatí? Někteří budou platit čtyřnásobek a přitom to ani neví
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:57
3 min
Ovladač k televizi tají 1 funkci: Kdo ji zapne, už nikdy nebude chtít filmy sledovat jinak
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:56
4 min
Sýr může při správném uložení zůstat čerstvý až 3 týdny. Zkušení mlékaři spoléhají na jednoduchý způsob skladování
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:55
2 min
Zdražení elektřiny na spadnutí? Zrušený poplatek je zpátky na stole, Čechy může stát až 599 Kč za megawatthodinu
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:55
3 min
Zaměstnanec s vysokým příjmem čeká, že dostane 65 procent své mzdy. Maximální strop mu ale může částku výrazně snížit
Byznys trendy
dnes, 08:55
2 min
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Povodeň loni poškodila svah u Vimperku. Silnice I/4 je po opravách plně průjezdná
Budějcká Drbna
dnes, 08:55
1 min
Poznáte pravé máslo od náhražky? Na obalu hledejte tento 1 detail. Supermarkety nechtějí, aby to Češi věděli
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:54
4 min
Opilý útočník šermoval nožem při loupeži. V cele pak tvrdil, že je mírný člověk
Liberecká Drbna
dnes, 08:53
1 min
Muradov otevřel dveře odvetě s Kinclem. Nejdřív musí porazit Humburgera
MMAMAG.cz
dnes, 08:50
1 min
Senátní volby přehledně: kde se volí, co s sebou, na jakou barvu si dát pozor
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:49
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Jožo Ráž z Elánu to na koncertě přehnal s alkoholem: Lidé pískali a křičeli fuj
Aplausin.cz
dnes, 08:47
2 min
Harry a Meghan žili šest let v Montecitu, sousedé je stejně neznali. „Ještě že jsou pryč," reagoval jeden z místních
VIPživot.cz
dnes, 08:46
4 min
Vémola už má pro syna soupeře. Navrhl mu bizarní zápas s MaxGreenem
MMAMAG.cz
dnes, 08:45
1 min
Tragická nehoda na Přerovsku. Šestapadesátiletý řidič nezvládl předjíždění
Hanácká Drbna
dnes, 08:45
1 min
Analýza: Parnasse proti Top 10 UFC. Hollowaye porazí, na Tsarukyana zatím nemá
MMAMAG.cz
dnes, 08:42
5 min
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Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet
SportyŽivě
dnes, 08:40
3 min
Spolek napadl u soudu změny územního plánu Olomouce. Vadí mu záměr postavit stovku bytů u Wellnerovy ulice
Náš REGION
dnes, 08:30
2 min
Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť
Cooky.cz
dnes, 08:30
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Dítě není content. Policie drsným videem varuje před fotkami dětí na síti
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dnes, 08:30
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Past na STK: Není vůbec vidět, ale vyhodí vás za ni spolehlivě
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
5 min
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Valentina Ševčenko uvolnila titul UFC. Její trenér popsal zranění a prozradil, jak dlouho může trvat léčba
MMAMAG.cz
dnes, 08:29
1 min
Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenu
adbz.cz
dnes, 08:28
2 min
Tony Ferguson jde obhajovat titul. V ringu ho čeká bývalý profesionální fotbalista
MMAMAG.cz
dnes, 08:21
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Starostové pod palbou útoků. Průzkum odhalil alarmující nárůst obtěžování zastupitelů
Náš REGION
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Podzimní dovolená láká hlavně páry středního věku, Egypt a Kanáry vévodí žebříčkům
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