Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Českému hospodářství se dařilo i během léta. Ve třetím čtvrtletí roku 2026 ekonomika vzrostla oproti předchozím třem měsícům o 0,5 %, meziročně pak o 1,6 %, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu.
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:20

Reklama
Další články z Trade-off
Německá brigáda v Litvě roste, NATO nad Baltem stíhalo dva Su-30
Německá brigáda v Litvě roste, NATO nad Baltem stíhalo dva Su-30
Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna
Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna

Firmy mají podle Hospodářské komory ČR během listopadu prověřit sjednaný rezervovaný příkon před změnou...

KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?
KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?

Evropa se chystá na digitální euro hned ve dvou podobách. Evropská centrální banka připravuje veřejné...

Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více
Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více

V Česku od ledna do září 2026 přibylo více podnikatelů než ve stejném období loňského roku. Podle analýzy...

Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím
Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím

Dosavadní systém úhrad zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků založený na číselníku VZP má nahradit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.