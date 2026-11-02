Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Německá brigáda v Litvě roste, NATO nad Baltem stíhalo dva Su-30

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Německá brigáda, která má být v Litvě trvale rozmístěna, má být plně obsazena do konce roku 2027. Na jednání v Berlíně to v pátek 30. října potvrdili náměstek litevského ministra národní obrany Bronius Bieliauskas a státní tajemník německého spolkového ministerstva obrany Nils Hilmer.
Německá brigáda v Litvě roste, NATO nad Baltem stíhalo dva Su-30

Německá brigáda v Litvě roste, NATO nad Baltem stíhalo dva Su-30

Zdroj: Wikimedia Commons, Alex Beltyukov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:35

Reklama
Další články z Trade-off
Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna
Firmy čekají nové tarify elektřiny, změny začnou platit od ledna
KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?
KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?

Evropa se chystá na digitální euro hned ve dvou podobách. Evropská centrální banka připravuje veřejné...

Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více
Počet podnikatelů v Česku vzrostl o téměř 38 tisíc, meziročně o 43 % více

V Česku od ledna do září 2026 přibylo více podnikatelů než ve stejném období loňského roku. Podle analýzy...

Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím
Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím

Dosavadní systém úhrad zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků založený na číselníku VZP má nahradit...

Mzdy v IT se liší, experti na AI mohou vydělávat přes 100 tisíc Kč
Mzdy v IT se liší, experti na AI mohou vydělávat přes 100 tisíc Kč

Vysoké mzdy v českém IT sektoru už nejsou samozřejmostí pro všechny profese. O výši odměňování stále více...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.