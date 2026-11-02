Německá brigáda v Litvě roste, NATO nad Baltem stíhalo dva Su-30

Litevské ministerstvo obrany zároveň zveřejnilo bilanci týdne od 19. do 25. října, během něhož stíhačky NATO nad Baltem dvakrát startovaly kvůli porušení mezinárodních letových pravidel ruskými letouny.
Do konce roku 2 000 lidí, za rok téměř 5 000
Počet německých vojáků v Litvě se podle tamního ministerstva soustavně zvyšuje. Do konce letošního roku má být v zemi celkem přibližně 2 000 německých vojáků a civilních zaměstnanců a do konce roku 2027 se má jejich počet přiblížit 5 000. Berlínské jednání se soustředilo na postup rozmisťování brigády, budování vojenské a civilní infrastruktury a připravenost Litvy zajistit trvalou přítomnost jednotky. Součástí programu byly i návštěvy výcvikových prostorů a letecké základny, kde se cvičí piloti NATO.
„Připravujeme se hostit německou brigádu v plné operační způsobilosti, budujeme potřebnou infrastrukturu a učíme se ze zkušeností spojenců. Naším cílem je nabídnout podmínky pro výcvik, budování připravenosti k určeným úkolům a společné působení se spojenci, ne jen poskytnout ubytování a servisní platformu,“ uvedl Bieliauskas.
„To, čeho jsme díky spolupráci dosáhli za uplynulý rok, je neuvěřitelný pokrok. Klíčové procesy rozmisťování brigády jsou úzce koordinované, běží hladce a hlavně podle harmonogramu. Vidíme, že roste počet německých vojáků, kteří mají zájem sloužit v Litvě, což znamená, že plné operační způsobilosti brigáda dosáhne také podle plánu,“ řekl Hilmer. Němečtí vojáci podle něj v Litvě sloužit chtějí a cítí se tam vítáni.
Největší vojenský areál v dějinách nezávislé Litvy
Brigáda bude trvale sídlit ve výcvikovém prostoru Rūdninkai, kde vzniká stejnojmenný vojenský kampus, podle ministerstva největší vojenský areál v historii nezávislé Litvy. První fáze výstavby má být dokončena v nejbližší době, souběžně se pracuje na budovách, inženýrských sítích a další infrastruktuře druhé fáze. Vedle ubytování vzniká i zázemí pro bojový výcvik, včetně moderních střeleckých komplexů, které mají vojákům umožnit průběžně zdokonalovat dovednosti. Rozmístění brigády je strategický litevsko-německý projekt, který odstartoval 18. prosince 2023 podpisem akčního plánu ministry obrany obou zemí ve Vilniusu.
Dva Su-30SM bez odpovídačů, jeden Il-76 bez letového plánu
Jednotka protivzdušné obrany NATO v Pobaltí byla v týdnu od 19. do 25. října dvakrát uvedena do pohotovosti kvůli porušení mezinárodních letových pravidel. V pondělí 19. října stíhačky NATO vzlétly k zachycení dvou ruských letounů Su-30SM, které letěly mezinárodním vzdušným prostorem z Kaliningradu a zpět. Jejich posádky měly vypnuté palubní odpovídače, neměly podaný letový plán a neudržovaly rádiové spojení s regionálním řízením letového provozu. O den později stíhačky zachytily jeden Il-76 letící z pevninského Ruska do Kaliningradu bez letového plánu. Odpovídač měl ale zapnutý a posádka s řízením letového provozu komunikovala.