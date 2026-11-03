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Armáda má nový plán rozvoje, vláda schválila koncepci. Prezident ji ostře zkritizoval

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Posílení personálu, modernizace vojenské techniky a zvýšení připravenosti ozbrojených sil patří mezi hlavní cíle nové Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2040, kterou schválila vláda. Prezident Petr Pavel ji však tvrdě zkritizoval.
Armáda má nový plán rozvoje, vláda schválila koncepci. Prezident ji ostře zkritizoval

Armáda má nový plán rozvoje, vláda schválila koncepci. Prezident ji ostře zkritizoval

Zdroj: Vláda ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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