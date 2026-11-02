Levné balíčky z Číny znovu podraží. Ke clu přibude další poplatek

Od listopadu má nákupy z čínských tržišť prodražit další poplatek dvě eura za každou položku. Mimo jiné to oznámila Celní správa ČR na webu.
Ještě v roce 2025 dorazilo do Česka 105 milionů položek zboží v zásilkách ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Více než 90 % z nich pocházelo z Číny. Od 1. července 2026 se na tyto zásilky vztahuje paušální clo tři eura za každou položku zboží.
Dopad nového opatření se projevil rychle. Zatímco v červnu evidovala Celní správa 13,6 milionu položek (nikoliv balíčků) v levných zásilkách, v červenci jich bylo 3,6 milionu a v září už jen 2,6 milionu.
„Efekt byl okamžitý. Meziročně je to propad o téměř 80 %. Průměrná zásilka se zmenšila z více než šesti položek na zhruba tři a stát na novém clu vybral už téměř 660 milionů korun. Clo se platí za položku zboží, ne za kus, takže deset stejných pouzder stojí na poplatcích stejně jako jedno,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
České e-shopy mohou získat zákazníky
Změny v pravidlech pro dovoz mohou ovlivnit také rozložení sil na trhu. Podle srpnových dat Českého statistického úřadu vzrostly internetové a zásilkové obchody reálně meziročně o 15 %. Oděvy a obuv si připsaly 10 %. Statistiky přitom nezahrnují zahraniční tržiště.
Zatím ale není jisté, nakolik růst souvisí s novým clem. Tuzemské e-shopy rostly dvouciferně už před jeho zavedením a letošní srpnový výsledek se srovnává se slabším obdobím předchozího roku.
„Srpnové zrychlení tak může být prvním signálem, že se část poptávky přelévá do českých e-shopů, které poprvé soutěží za srovnatelnějších podmínek. Na jistotu si ale musíme počkat na podzimní data,“ dodává Radovan Hauk.
Další dvě eura za každou položku
Od 1. listopadu 2026 přibyl podle návrhu Evropské komise manipulační poplatek dvě eura za každou položku zboží dováženého z e-shopů mimo EU. Na rozdíl od tříeurového cla se má vztahovat bez ohledu na hodnotu zásilky.
Z nákupů se může stát velkoobchod
Podle Moore Czech Republic zájem o čínská tržiště pravděpodobně dál klesne, úplně ale nezmizí. Část zákazníků se může přesunout k českým e-shopům nebo nakupovat z evropských skladů, kde je clo zahrnuto v ceně zboží.
„Kdo nakupuje ve větším nebo za účelem dalšího prodeje, se systém naučí používat. Z nákupu na čínských tržištích se stane malý velkoobchod. Pro český trh je to dobrá zpráva s podmínkou. Konkurence se přesune z ceny na logistiku a služby typu jednoduchost a rychlost reklamací. Stát by ale neměl usnout na vybraných stovkách milionů. Nebezpečné výrobky a obcházení DPH clo samo neřeší, to zvládnou až důsledné kontroly a společné celní datové centrum EU od roku 2028,“ uzavírá Radovan Hauk.