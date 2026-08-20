Mysteriózní horor válcuje Netflix. Úkryt nebo past nabízí záhadný koncept

Příběh o čtyřčlenné rodině, kterou jakýsi nadpřirozený déšť neprodyšně uzavře v jejím vlastním domě, je z principu přitažlivým mixem Kingovy Mlhy, staré (nejen) námořní mytologie, Znamení a Války světů v prostorách jediného obydlí, kde si zoufalí rodiče musí hrát na botanické Marťany a přizpůsobovat se životu, který náhle pozbyl konzumních jistot. Pohonnou hmotou zápletky z pera Matthewa Robinsona, jenž ve sci-fi Láska a příšery poslal zamilovaného hrdinu na zemský povrch posetý obřími netvory, je právě nemožnost uniknout z prostor, které každý člověk považuje za bezpečné a přívětivé. Rodina se navíc jakousi tichou poštou mezi sousedy dozvídá, že domácí vězení – dnes populárněji zvané lockdown – se zjevně týká úplně celého světa.
Hrdinové se s rychle ubíhajícími dny, týdny a měsíci aklimatizují a učí se alternativnímu, šetrnému způsobu života, čímž film nastavuje lidstvu kritické zrcadlo. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce komerční produkci Netflixu, musí za vším stát i jasně definovaná hrozba, proti níž utlačovaní lidé uhájí svůj právoplatný status vládců planety. A to i přesto, že Země přeplněná vodou je z větší části neobjevená a lovecraftovské představy či stará vyprávění námořníků nemusí být čistou sci-fi, k níž film tíhne od počátečního citátu Arthura C. Clarka, autora Vesmírné odysey.
Úkryt nebo past
dlouho staví na obráceném schématu tzv. home invasion, tedy hororového subžánru, v němž se lidé v domácím azylu brání vražedným nájezdům zvenčí. V závěru s touto změnou perspektivy, nabádající ke strategickému chování postav, nepracuje moc dobře a změní svůj žánrový výraz, ale uživatelům Netflixu jeho příběh očividně šmakuje. Vzpomínka na skutečný lockdown s prvky environmentální obhajoby popírá slabá hodnocení od kritiků (film má na Rotten Tomatoes jen 22 % pozitivních z bezmála sedmdesáti recenzí) a silná sledovanost pokračuje i po prvních třech dnech, kdy na ikonku play kliklo přes 27 milionů domácností. Snímek je tím nejžádanějším na Netflixu v České republice i globálně, přičemž důstojnější konkurencí mu je pouze hudební novinka Neříkej hodně štěstí
se Sunny Sandler
, dcerou Adama Sandlera
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Dosud poslední projekt od režiséra Kurýra či desátého Rychle a zběsile nicméně těží i ze slabší letní sezóny, kdy lidé opět chodí hlavně do kin. Ta praskají ve švech pod náporem Odyssey, Spider-Mana a částečně i zmíněného Konce Oak Street, který při svém debutu vydělal po světě 47 milionů dolarů. Těžko říct, jestli by Úkryt nebo past mohla být na stříbrných plátnech aspoň trochu důstojným hráčem, ale v Netflixu si nemohou stěžovat. Byli jste s filmem také spokojení? Podívejte se na žebříček nejlepších sci-fi této dekády na Kinoboxu.
Zdroje: Netflix, Rotten Tomatoes