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Mysteriózní horor válcuje Netflix. Úkryt nebo past nabízí záhadný koncept

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Zatímco v kinech se sousedství obyčejné rodiny propadne do hluboké minulosti a v dinosauřím napínáku Konec Oak Street čelí invazi prehistorických dravců, na Netflixu končí domácnost Wagnera Moury a Grety Lee v bytové pasti, která ale může být zároveň úkrytem. Rodinný sci-fi horor Úkryt nebo past (The Last House) od režiséra Louise Leterriera se už druhý týden drží na vrcholu sledovanosti mezi filmovými tituly a nabízí atraktivní žánrovou směs, která možná ne vždy funguje úplně hladce, ale její dlouho záhadný koncept dokáže zabavit.
Mysteriózní horor válcuje Netflix. Úkryt nebo past nabízí záhadný koncept

Mysteriózní horor válcuje Netflix. Úkryt nebo past nabízí záhadný koncept

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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