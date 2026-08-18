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Po utajení dodávek mohlo Německo poslat tisíce pušek a kulometů

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Německo podle rozsáhlé analýzy portálu German Aid to Ukraine pravděpodobně pokračovalo v dodávkách ručních zbraní ukrajinským jednotkám i poté, co přestalo zveřejňovat jejich podrobné přehledy. Výzkum založený převážně na obrazových materiálech naznačuje dodání dalších tisíců útočných pušek.
Po utajení dodávek mohlo Německo poslat tisíce pušek a kulometů

Po utajení dodávek mohlo Německo poslat tisíce pušek a kulometů

Zdroj: Trade-off
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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