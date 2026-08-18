Po utajení dodávek mohlo Německo poslat tisíce pušek a kulometů

Německá vojenská pomoc Ukrajině bývá spojována především s těžkou technikou, systémy protivzdušné obrany nebo municí. Výzbroj určená jednotlivým vojákům však podle specializovaného portálu German Aid to Ukraine (GAU) zůstává ve veřejné debatě často stranou.
GAU nyní zveřejnil výsledky přibližně patnáct měsíců trvajícího výzkumu, který se zaměřil na německé dodávky ručních zbraní. Portál vycházel především z podrobné analýzy veřejně dostupných fotografií a videí ukrajinských jednotek.
Podle závěrů výzkumu muselo Německo po opětovném utajení podrobností vojenské pomoci dodat Ukrajině další značné množství zbraní. Přesný počet není možné potvrdit, GAU jej však odhaduje nejméně na nižší desítky tisíc kusů, převážně útočných pušek.
Oficiální seznam skončil v dubnu 2025
Do dubna 2025 německá vláda financovala a dodala Ukrajině přibližně 20 tisíc ručních zbraní. Pocházely ze zásob Bundeswehru i z nové výroby společností Heckler & Koch a C.G. Haenel.
Dodávky zahrnovaly mimo jiné kulomety MG4 a MG5, útočné pušky MK 556 a HK416 nebo přesné pušky HLR 338.
Právě v dubnu 2025 však tiskový a informační úřad německé vlády naposledy aktualizoval veřejný seznam vojenské podpory Ukrajině. Od té doby je podle GAU možné rozsah dodávek sledovat pouze omezeně.
Podle posledních zveřejněných údajů byly tehdy dodány téměř všechny slíbené ruční zbraně, s výjimkou několika desítek kusů. Německo v květnu 2025 obecně přislíbilo další dodávky, jejich konkrétní obsah ale veřejně neoznámilo.
Pušku MK 556 začaly používat další jednotky
Nejvýraznější výsledky přinesla analýza nasazení útočné pušky MK 556 vyráběné společností C.G. Haenel. GAU od dubna 2025 identifikoval jedenáct ukrajinských útvarů, které tuto zbraň buď nově zařadily do výzbroje, nebo její používání poprvé veřejně doložily.
V dubnu 2025 se puška objevila u 81. aeromobilní brigády ukrajinských výsadkových útočných sil. V následujících měsících ji zveřejnily také 33. mechanizovaná brigáda, 425. útočný pluk, 33. útočný pluk, 11. brigáda armádního letectva a 3. útočná brigáda.
Na podzim a v zimě 2025 se MK 556 objevila rovněž u Prezidentské brigády a 148. dělostřelecké brigády. V roce 2026 její používání doložily 4. útočné centrum ukrajinských sil speciálních operací, běloruský pluk Kastuse Kalinovského spadající pod ukrajinskou vojenskou rozvědku a 44. mechanizovaná brigáda.
Zbraně tak podle analýzy nebyly soustředěny v jedné části ozbrojených sil, ale rozdělily se mezi výsadkové, pozemní, speciální i zpravodajské útvary.
GAU na základě počtu nově identifikovaných uživatelů a dřívějších dodávek odhaduje, že mohlo být od dubna 2025 dodáno přibližně dalších 9 240 pušek MK 556. Portál současně zdůrazňuje, že jde pouze o hrubý výpočet založený na veřejně dostupných datech a že seznam jednotek s touto výzbrojí pravděpodobně není úplný.
Výrobce C.G. Haenel podle GAU před zveřejněním výzkumu neposkytl vyjádření.
HK416 míří hlavně ke speciálním jednotkám
Podobný vývoj portál zaznamenal také u útočných pušek HK416 od společnosti Heckler & Koch. První zbraně ve variantách A2 a A5 byly na Ukrajině pozorovány už v lednu 2023. Podle GAU je však s vysokou pravděpodobností dodalo převážně nebo úplně Nizozemsko, nikoliv Německo.
Po ukončení zveřejňování podrobných seznamů GAU zaznamenal HK416 u dalších dvanácti ukrajinských útvarů. V červnu 2025 ji zveřejnil 425. útočný pluk a o měsíc později 8. pluk speciálních operací.
Později se pušky objevily u speciální jednotky Tymur ukrajinské vojenské rozvědky, 73. námořního centra speciálních operací, 91. protitankového praporu, 1. eskadrony Mezinárodní legie, speciální jednotky Artan, brigády Azov a pluku Kastuse Kalinovského.
V roce 2026 byly HK416 veřejně zaznamenány také u 18. centra zvláštního určení vojenské policie, 3. pluku speciálních operací a jednotky rychlé reakce a speciálních operací SCORPION.
Podle GAU tyto pušky zatím směřovaly téměř výhradně k příslušníkům ukrajinské vojenské rozvědky HUR MO, vojenské policie a sil speciálních operací. Portál však nevylučuje, že se v budoucnu rozšíří také mezi běžné útvary a postupně nahradí některé další modely.
Přesný počet dodaných HK416 nelze podle výzkumu spolehlivě odhadnout, protože chybí dostatek podrobných informací o rozdělování zbraní mezi prosincem 2024 a dubnem 2025. GAU se přesto domnívá, že po dubnu 2025 mohlo být dodáno nejméně několik dalších tisíc kusů.
Přesné pušky HLR 338 se objevily u pěti útvarů
Součástí německé pomoci mají být také přesné pušky HLR 338 Pro vyráběné společností C.G. Haenel. Varianta Pro se od základního provedení liší kvalitnější pažbou vhodnější pro její zaměření a celopískovým zbarvením.
GAU doložil jejich používání u pěti ukrajinských útvarů. V srpnu 2025 se objevily u 8. pluku speciálních operací a speciální jednotky Tymur. V prosinci téhož roku je zveřejnil 3. pluk speciálních operací.
V dubnu 2026 byla puška zaznamenána u 118. brigády územní obrany a v červenci u Karpatského oddílu ukrajinské pohraniční služby. Také v tomto případě portál upozorňuje, že veřejně identifikované jednotky nemusejí představovat úplný seznam uživatelů.
Kulomety zůstávají především u speciálních sil
Německo podle posledních oficiálních údajů dodalo ukrajinským ozbrojeným silám také 200 lehkých kulometů MG4 a 450 kulometů MG5.
Na rozdíl od starších kulometů MG3 se však podle pozorování GAU modernější modely MG4 a MG5 nadále objevují téměř výhradně u ukrajinských speciálních jednotek. Značná část jejich uživatelů patří k Mezinárodní legii, nikoliv však všichni.
Vzhledem k omezenému počtu možných uživatelů portál předpokládá, že do dubna 2025 byly dodány pouze stovky těchto kulometů. Případné další zásilky po utajení pomoci se podle jeho odhadu pravděpodobně rovněž pohybovaly v řádu několika stovek kusů.
Výsledky zůstávají kvalifikovaným odhadem
GAU staví své závěry na dlouhodobém sledování fotografií, videí a dalších veřejných materiálů. Zaznamenání nové zbraně u konkrétní jednotky samo o sobě nedokládá datum dodání ani přesný počet převzatých kusů.
Portál proto své číselné závěry označuje za odhady, nikoliv za potvrzenou bilanci. Výzkum nicméně podle něj ukazuje, že německé dodávky ručních zbraní s vysokou pravděpodobností pokračovaly ve značném rozsahu také po dubnu 2025, kdy německá vláda přestala zveřejňovat podrobný přehled vojenské pomoci Ukrajině.