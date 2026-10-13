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CENTRUM o páté: Pavel v tryskáči, peníze kolem voleb a otazníky, které zůstávají

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Den, který začíná otazníky kolem peněz a moci, pokračuje desivými detaily ze soudních síní a končí u rodinných tajemství, která si žádají odpovědi. Mezi tím se objevují i příběhy, které nás nutí zamyslet se nad tím, co si myslíme, že víme – o cukru, o AI, o lidech kolem nás.
Tryskáč mezi penězmi

Tryskáč mezi penězmi

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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