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Bramboráčky bez mouky a strouhanky, které křupou při každém soustu

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Bramboráčky mohou krásně držet a křupat i bez jediné lžíce mouky nebo strouhanky. Stačí z brambor dostat přebytečnou vodu, nepřehnat velikost placek a dopřát jim pořádně rozpálenou pánev.
Bramboráčky bez mouky a strouhanky, které křupou při každém soustu

Bramboráčky bez mouky a strouhanky, které křupou při každém soustu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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