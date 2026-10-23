Sedm svátků, sedm smrtelných hříchů. Z Vánoc je chamtivost, z Valentýna smilstvo

Foto: Magnific
Sedm smrtelných hříchů kdysi varovalo před lidskými slabostmi. Dnes jako by dostaly vlastní místo v kalendáři. Stačí se podívat na sedm známých svátků, které proslavila americká kultura. Jejich původní význam se často ztrácí pod nánosem reklamy, konzumu a okázalých oslav. A nejsmutnější je, že podobný přístup stále ochotněji přebíráme i v Česku.
Vánoce patří chamtivosti, Valentýn smilstvu
Začněme
Vánocemi. Připomínka narození Ježíše Krista se pro mnohé proměnila v každoroční závod o dražší dárky. Chamtivost získala navrch nad skromností. Americká National Retail Federation dokonce předpokládá, že maloobchodní tržby během listopadu a prosince 2026 překročí bilion dolarů. Nejde přitom jen o vánoční nákupy, ale číslo dobře ilustruje rozměry celého předvánočního byznysu. Velikonoce
Foto: Magnific
Den díkůvzdání měl být oslavou vděčnosti. Prezident Abraham Lincoln jej v roce 1863 ustanovil jako každoroční den díků a chvály. Dnes si pod ním mnozí představí především obřího krocana a stoly prohýbající se pod jídlem.
Obžerství vystřídalo původní poselství.
Valentýn, pojmenovaný po svatém Valentinovi, zase nabízí obraz smilstva a chtíče. Láska ustupuje komerčně propagované vášni, sexuální přitažlivosti a představě, že náklonnost musíme dokazovat nákupem dárků.
A Velikonoce? Nejdůležitější křesťanský svátek připomínající Kristovo zmrtvýchvstání se často redukuje na čokoládové zajíce a barevná vajíčka. Právě tady se nabízí
duchovní lenost. Slavíme, ale nad původním smyslem svátku už příliš nepřemýšlíme. Dušičky vytlačují dýně. A kde zůstal Bůh?
Americký Den nezávislosti, slavený 4. července na památku přijetí Deklarace nezávislosti v roce 1776, zase ukazuje tenkou hranici mezi vlastenectvím a
pýchou. Oslava svobody se snadno změní v přesvědčení o nadřazenosti vlastního národa.
Halloween přináší další paradox. Svátek s evropskými kořeny se v americké podobě proměnil v přehlídku krvavých masek, vrahů a hororového násilí.
Hněv a brutalita se staly zábavnou dekorací. Zatímco Češi tradičně zapalovali svíčky na Dušičky 2. listopadu, dnes stále častěji nakupují kostýmy a vyřezávají dýně. Jen v USA mají lidé letos podle NRF za Halloween utratit 13,5 miliardy dolarů.
Sedmici uzavírá Silvestr, který lze spojit se
závistí. Sociální sítě se zaplní dokonalými oslavami, luxusními večírky a fotografiemi ze zahraničí. Místo radosti z vlastního života sledujeme, kdo se má lépe.
Samozřejmě ne každý člověk slaví svátky tímto způsobem. Přesto je podobnost se sedmi hříchy až nepříjemně výmluvná.
Křesťanské přikázání říká: „V jednoho Boha věřiti budeš.“ Jenže jakého boha dnes při svátcích skutečně uctíváme? Krista, nebo peníze, vlastní ego a nekonečnou spotřebu? Možná jsme totiž neztratili schopnost slavit. Jen jsme zapomněli, co vlastně slavíme.
Zdroj: https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-forecasts-2026-holiday-sales-growth-as-consumers-remain-resilient
https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-halloween-survey-shows-consumer-spending-expected-to-reach-13-5-billion
https://www.archives.gov/legislative/features/thanksgiving