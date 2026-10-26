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Jak vypadal život římského legionáře. Nepochopíte, že něco tak strašného muži podstupovali

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Dennívýzva
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Představte si, že vám je sedmnáct a podepisujete se ke službě, která vám zabere čtvrt století života. Žádná záruka, že se vrátíte. Přesto se do římských legií hlásily celé zástupy mladíků. Kdo vydržel, dočkal se vlastního pozemku a úcty sousedů. Cena za tento sen ale byla vysoká.
Jak vypadal život římského legionáře. Nepochopíte, že něco tak strašného muži podstupovali

Jak vypadal život římského legionáře. Nepochopíte, že něco tak strašného muži podstupovali

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:30

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