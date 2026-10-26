Obliž prst je legendární retro moučník na plech, který potěší křehkým těstem a příjemně šťavnatou chutí

Krémové řezy vytahuji většinou tehdy, když má být na stole něco slavnostnějšího než běžná buchta na plech. Obliž prst k takovým moučníkům patří. Líbí se mi na něm střídání vrstev: kakaový korpus, poctivý vařený krém a navrch bílková pěna s citronem, která celé řezy odlehčí. Vypadá to jako zákusek na návštěvu, ale žádná cukrářská alchymie se doma konat nemusí.
Každá vrstva tady má svoje místo.
drží tvar a nepůsobí těžce, Kakaový korpus vařený žloutkový krém přidá hutnější, plnou chuť a bílková pěna to celé zjemní. V některých rodinných receptech se mezi korpus a krém dává ještě slabá vrstva džemu. Není to špatný nápad, zvlášť když chcete do řezů dostat trochu ovocné kyselosti. Za mě platí jedno: neuspěchat chlazení. Po odležení se moučník lépe krájí a chuťově si sedne. Slovenský moučník, který se peče hlavně na svátky
Obliž prst patří mezi tradiční
slovenské krémové zákusky, které se často objevují na stole o Vánocích, Velikonocích nebo při rodinných oslavách. Ten sváteční ráz se v receptech opakuje často, stejně jako ve vzpomínkách lidí, kteří ho znají z domova. Na talíři působí slavnostněji než obyčejná buchta, přitom se obejde bez surovin, pro které by člověk musel objíždět půl města. Recept na domácí a sváteční řezy Obliž prst
Počet porcí: přibližně 20 řezů Ingredience pro přípravu
Kakaový korpus: 5 ks vajec 200 g cukru krupice 160 g polohrubé mouky 1/2 balíčku prášku do pečiva 3 lžíce kakaa
Vařený krém: 500 ml mléka 5 ks žloutků 4 lžíce hladké mouky 1 balíček vanilkového cukru 150 g cukru 250 g másla
Bílková pěna: 5 ks bílků 200 g cukru šťáva z 1 ks citronu
Dokončení: 2 až 3 lžíce rybízového nebo meruňkového džemu, volitelně 40 g strouhané čokolády Postup přípravy oblíbených řezů Obliž prst
1. Nejdřív si připravte plech a troubu. Troubu nastavte na
180 °C, plech o velikosti asi 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem, případně ho vymažte a vysypte moukou.
2. Oddělte
bílky od žloutků. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Když už drží tvar, začněte po částech přisypávat cukr a ještě krátce šlehejte, aby byla hmota lesklá a pevná.
3. Do sněhové směsi postupně zapracujte
žloutky, jeden po druhém. Potom už jen zlehka vmíchejte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva a kakaem. Stěrka je tady lepší než prudké šlehání, těsto si tak udrží vzduch.
4. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte zhruba
18 až 20 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout. Kdo chce, může ho potom potřít tenkou vrstvou džemu.
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5. Do hrnce nalijte
mléko, přidejte žloutky, hladkou mouku, vanilkový cukr a cukr. Všechno pořádně rozmíchejte metličkou, aby v základu nezůstaly hrudky.
6. Směs zahřívejte na mírném plameni a pořád míchejte. Jakmile zhoustne na kaši, hrnec odstavte. Kaši nechte vychladnout; občasné promíchání se vyplatí, nahoře se pak neudělá nepříjemný škraloup.
7. Změklé
máslo vyšlehejte do světlejší pěny. Vychladlou kaši do něj zašlehávejte po lžících, až vznikne hladký krém. Natřete ho na studený korpus a dejte plech na chvíli do lednice, aby vrstva zpevnila. Teď přijde bílková pěna
8. Do kovové nebo skleněné mísy dejte
bílky, cukr a citronovou šťávu. Mísu položte nad hrnec s horkou vodou, dno mísy by se ale vody dotýkat nemělo.
9. Šlehejte nad párou několik minut, dokud nevznikne pevná, hustá a lesklá pěna. Tahle vrstva dává řezům ten starosvětský vzhled zákusku, který si člověk pamatuje z rodinných oslav nebo z cukrárenské vitríny.
10. Bílkovou pěnu rozetřete na ztuhlý krém a povrch posypte
strouhanou čokoládou. Moučník uložte nejméně na 2 hodiny do lednice. Pokud ho necháte odležet do druhého dne, bude se krájet ještě líp.
11. Podávejte vychlazené, nakrájené spíš na menší řezy. V lednici vydrží bez problémů
2 až 3 dny. Jen ho mějte přikrytý, aby bílková pěna zbytečně neosychala. Foto: Cooky.cz, Řezy Obliž prst Rady Pro jemnější chuť se hodí meruňkový džem. Jestli máte raději výraznější kyselost, sáhněte po rybízovém. Krém nanášejte až na korpus úplně studený. Na vlažném základu by mohl povolit a vrstva by nedržela tak pěkně. Při krájení pomůže delší nůž namočený do horké vody a otřený dosucha. Řez je pak čistší, hlavně přes pěnu. Malá obměna neuškodí: část čokolády na povrchu můžete nahradit kokosem nebo jemně nasekanými ořechy.
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Zdroj: Autorský text redakce
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