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Obliž prst je legendární retro moučník na plech, který potěší křehkým těstem a příjemně šťavnatou chutí

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Krémové řezy patří k těm moučníkům, které vytahuji hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího než obyčejnou buchtu na plech. Obliž prst mám ráda pro jeho kontrast vrstev. Lehký kakaový korpus, poctivý vařený krém a nahoře bílkovou pěnu s citronem, která celý moučník příjemně odlehčí. Je to recept, který vypadá svátečně, ale doma se dá zvládnout bez cukrářských kouzel.
Obrázek na recept na obliž prst

Obrázek na recept na obliž prst

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na obliž prst
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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