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Bramborový koláč se švestkami: Tradiční recept na vláčný moučník z obyčejných surovin

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Švestková sezóna si o tenhle koláč vyloženě říká. Bramborový koláč se švestkami dělám ve chvíli, kdy chci upéct něco levného, sytého a trochu starosvětského, co voní po pečeném másle a ovoci. Základ tvoří nastrouhané brambory jako na bramborák, jen bez česneku a majoránky, a právě díky nim má koláč příjemně vláčné těsto a krásně připečené okraje.
Obrázek na recept na bramborový koláč

Obrázek na recept na bramborový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na bramborový koláč
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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