Bramborový koláč se švestkami: Tradiční recept na vláčný moučník z obyčejných surovin

Když začnou švestky, tenhle koláč u nás přijde na řadu skoro automaticky. Bramborový koláč se švestkami peču hlavně tehdy, když nechci nic drahého ani načančaného, spíš něco poctivého, sytého a trochu jako od babičky. Voní po másle, ovoci a zapečených okrajích. Těsto stojí na nastrouhaných bramborách podobně jako bramborák, jen bez česneku a majoránky. Díky nim není koláč suchý, drží vláčnost a po stranách se umí krásně přichytit.
Z pekáče mizí rychleji, než bych čekala. Vždycky se začne tím, že si někdo vezme „jen malý kousek“.
Za pár minut je u plechu znovu. Líbí se mi na něm i to, že není přeslazený. Švestky pustí šťávu, cukr se na povrchu propojí s máslem a místy se lehce připeče. Okraje pak bývají skoro největší lákadlo. Bramborový koláč a švestky mají v české kuchyni své místo
Sladké
může někomu znít zvláštně, jenže v bramborové těsto českých kuchyních to není žádný výstřelek posledních let. Brambory se dávno nedávaly jen do knedlíků, šišek nebo placek. V některých krajích se přidávaly i do buchet a koláčů, protože těsto po nich zůstalo déle měkké a mouky nebylo potřeba tolik. To se doma počítalo. Recept na vláčný bramborový koláč se švestkami
Tahle dávka vyjde do hlubšího pekáčku přibližně
25 × 35 cm. Koláč má mít vláčný střed, švestky hezky šťavnaté a okraje opravdu dopečené, ne jen bledé.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 45 až 55 minut Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu 800 g syrových brambor 3 menší vejce 2 lžíce cukru 2 lžíce rozpuštěného másla do těsta 5 až 7 lžic polohrubé mouky podle potřeby 1/2 sáčku prášku do pečiva 2 až 3 větší špetky soli, podle chuti 500 až 700 g švestek 2 až 3 lžíce rozpuštěného másla na přelití 2 až 3 lžíce moučkového cukru na posypání 1 lžíce másla na vymazání pekáčku 1 lžíce mouky na vysypání pekáčku Postup přípravy tradičního bramborového koláče se švestkami
1. Troubu zapněte na 180 °C. Vezměte si hlubší pekáček, pořádně ho vymažte máslem a vysypte moukou. Neodflákněte hlavně rohy, tam se pak dělají nejlepší opečené kousky.
2. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno. Pokud jsou hodně vodnaté, nechte je pár minut v cedníku okapat. Nemají být vysušené, to ne, jen z nich není potřeba mít v míse bramborovou loužičku.
3. Ke strouhaným bramborám přidejte vejce, cukr, sůl a 2 lžíce rozpuštěného másla. Promíchejte, aby se všechno spojilo a sůl nezůstala někde v jednom místě. Se solí raději pomalu a ochutnat, podobně jako když se dělají bramboráky.
4. Přisypte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Nedávejte ji všechnu naráz, lepší je přidávat postupně. Těsto má připomínat směs na bramboráky: hustší, ale pořád takové, aby se dalo rozetřít.
5. Švestky omyjte, rozpulte a vypeckujte. Větší kusy klidně překrojte ještě na čtvrtky. Na povrchu se pak rozloží rovnoměrněji a v každém kousku koláče bude ovoce.
6. Těsto rozetřete do připraveného pekáčku v pokud možno stejné vrstvě. Nahoru naskládejte švestky, řeznou stranou nahoru nebo dolů, jak jste zvyklí. Já je dávám těsně vedle sebe, protože v troubě stejně trochu slehnou. Pečení
Domácí švestkové knedlíky z bramborového těsta: Ovoce, těsto, máslo a cukr fungují pokaždé
7. Pekáček dejte do trouby a pečte přibližně 30 minut. Pak koláč vytáhněte, povrch důkladně pokapejte nebo rovnou přelijte rozpuštěným máslem. Nakonec přijde moučkový cukr, spíš velkoryse než symbolicky.
8. Koláč vraťte zpátky do trouby a dopékejte ještě asi 15 až 25 minut. Máslo, cukr a šťáva ze švestek udělají na povrchu jemnou krustičku a po stranách se začnou tvořit ta připečená místa, kvůli kterým se u pekáče obvykle trochu smlouvá.
9. Hotovo je ve chvíli, kdy se dá okraj lehce nadzvednout a zespodu je těsto pěkně propečené. Střed má zůstat vláčný, ale nesmí být syrový. Trouby si někdy žijí vlastním životem, takže posledních deset minut raději kontrolujte.
10. Koláč nechte krátce zchladnout. Dobře chutná ještě vlažný, ale studený je taky výborný. Podávat ho můžete s kysanou smetanou nebo řeckým jogurtem. Co zůstane, dejte do chladu a snězte nejlépe do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Bramborový koláč se švestkami Rady Pokud jsou brambory vodnaté, nechte je před mícháním chvíli okapat. Nebudete pak muset dohánět řídké těsto moukou. Se solí opatrně, ale úplně se jí nevyhýbejte. Těsto bez koření ji potřebuje trochu víc než klasický ovocný koláč. Ke švestkám se hodí i špetka skořice, pokud ji doma máte rádi. Pečicí papír tady spíš překáží. Koláč se na něm víc dusí, než aby se pořádně pekl.
Slovácké patenty z bramborového těsta s rozpuštěným máslem: Poctivá pochoutka pro milovníky sladkých jídel
Jabkance z České Třebové: Tradiční recept na bramborové placky s tvarohem
Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz