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Vážná nehoda tří aut u Hrobu. Řidičku museli z Fabie vystříhat hasiči

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Nehoda tří osobních vozidel se stala dnes odpoledne u Hrobu na Teplicku. Nejhůře dopadla starší Škoda Fabia. Hasiči z ní museli vyprostit řidičku.
Vážná nehoda tří aut u Hrobu. Řidičku museli z Fabie vystříhat hasiči

Vážná nehoda tří aut u Hrobu. Řidičku museli z Fabie vystříhat hasiči

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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