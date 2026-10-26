Vážná nehoda tří aut u Hrobu. Řidičku museli z Fabie vystříhat hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda tří aut u Hrobu. Řidičku museli z Fabie vystříhat hasiči
Článek byl publikován 26.10.2026 17:31
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →