Nad Evropou se chystá neobvyklá změna. Meteorologové upozornili, že brzy může napadnout několik centimetrů sněhu

Závěr října přináší nové meteorologické výpočty, které naznačují možnost výraznější změny proudění nad Evropou. Zatímco během podzimu se v některých oblastech prosazovaly poměrně vysoké teploty, začátek listopadu by mohl přinést chladnější vzduch a místy také sněžení. Za očekávaným vývojem stojí především rozložení tlakových útvarů nad severní částí kontinentu. Nad Skandinávií se může rozšířit oblast vysokého tlaku vzduchu, která omezí postup tlakových níží od Atlantiku a vytvoří podmínky pro proudění chladného vzduchu od severovýchodu. Pokud se tento scénář naplní, teploty mohou klesnout zejména během noci a v horských oblastech se déšť začne měnit ve sníh. Zatím však nejde o potvrzený nástup zimy, protože jednotlivé předpovědní výpočty se stále rozcházejí.
Polární vír vykazuje známky možného oslabení
Jedním z důležitých faktorů dalšího vývoje je polární vír, rozsáhlý systém proudění studeného vzduchu kolem severního pólu. Ve vyšších vrstvách atmosféry pomáhá udržovat mimořádně chladný vzduch v polárních oblastech. Pokud zeslábne nebo se výrazně naruší, může se změnit uspořádání vzdušných proudů a zvýšit pravděpodobnost vpádů studeného vzduchu do mírných zeměpisných šířek. Některé meteorologické výpočty pro začátek listopadu naznačují nezvykle slabé výškové větry nad Arktidou. Takový vývoj by mohl ovlivnit proudění také ve střední Evropě, přestože souvislost mezi oslabením polárního víru a počasím při zemském povrchu není automatická. Samotné narušení víru proto ještě neznamená, že Česko čekají silné mrazy nebo rozsáhlá sněhová kalamita.
První sníh se může objevit ještě před Martinem
Největší pravděpodobnost prvních výraznějších sněhových srážek ukazují některé výpočty v Krušných horách, Bavorském lese a při severním okraji Alp. Sněžení by se v případě dostatečného ochlazení mohlo objevit přibližně od 600 do 800 metrů nad mořem, místy i níže podle aktuální teploty a intenzity srážek. Ve vyšších polohách by se přechodně mohla vytvořit sněhová pokrývka, její množství však zatím nelze spolehlivě určit. Další změnou mohou být noční mrazy, které by při vyjasnění mohly v některých oblastech srazit teplotu přibližně ke třem stupňům pod nulou. Pro řidiče by to znamenalo zvýšené riziko námrazy, zejména na mostech, v údolích a na horských komunikacích. Přestože první sněžení může přijít ještě před svátkem svatého Martina 11. listopadu, celoplošná sněhová nadílka zatím z dostupných předpovědí nevyplývá.
Česká předpověď počítá s chladnějším listopadem
Také výhled Českého hydrometeorologického ústavu na období od 19. října do 15. listopadu naznačuje postupné ochlazování. Celé sledované období má být teplotně průměrné až slabě podprůměrné, přičemž v jeho závěrečné části by se nejnižší noční teploty mohly pohybovat kolem nuly. Denní maxima mají v posledních dvou týdnech výhledu dosahovat přibližně šesti stupňů Celsia. Oproti tomu první týden sledovaného období byl předpovídán s maximálními teplotami kolem 13 stupňů, přechodně i vyššími. Srážkově by celé období mělo odpovídat dlouhodobému průměru, přičemž jednotlivé týdny se mohou výrazně lišit. Chladnější počasí tedy může vytvořit podmínky pro sněžení na horách, samotná měsíční prognóza však neurčuje konkrétní dny ani množství nového sněhu.
Výrazné ochlazení zatím není jisté
Zásadní je, že většina dlouhodobějších meteorologických výpočtů zatím nepředpokládá výrazný zimní vpád, ale spíše pokračování klidnějšího podzimního počasí. Pravděpodobnost scénáře s prvním citelnějším zimním ochlazením odhaduje německý meteorolog Dominik Jung přibližně na jednu třetinu. Zbývající výpočty připouštějí převážně suché počasí, častější mlhy a poměrně mírné listopadové teploty. Nejistota souvisí především s polohou tlakové výše a směrem, kterým bude do Evropy proudit vzduch. Rozdílné rozložení tlakových útvarů totiž může rozhodnout, zda se studený vzduch dostane až do Česka, nebo zůstane severně a východně od našeho území. Přesnější představu o rozsahu případného ochlazení a sněžení přinesou až předpovědi vydané několik dní před začátkem listopadu.
zdroje: Merkur.de, Weather.gov, MetOffice.gov.uk