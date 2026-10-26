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Je mu 103 let a je zcela zdráv. Každý den začíná stejným způsobem

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Ron Letheren oslavil 103 let a pořád žije sám a soběstačně. Jeho den má pevný začátek, který nemění desítky let.
Je mu 103 let a je zcela zdráv. Každý den začíná stejným způsobem

Je mu 103 let a je zcela zdráv. Každý den začíná stejným způsobem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:30

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