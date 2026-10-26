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Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datum

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Kuřecí stehna s minimální trvanlivostí až do března 2028 mohou představovat zdravotní riziko. Makro oznámilo stažení konkrétního pětikilového balení, ve kterém byla zjištěna salmonela. Zákazníci by měli zkontrolovat zásoby v mrazáku.
Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datum

Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datum

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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