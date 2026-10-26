Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datumPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datum
Článek byl publikován 26.10.2026 08:54
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