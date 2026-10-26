Návrat o 130 let zpátky. Historická stříkačka ve Studnicích vypadá jako nová

Druhá světová válka už končila, lidé v Lukách nad Jihlavou vyvěšovali československé vlajky, když v městysi kvůli zmatkům v Jihlavě zastavil vlak s prchajícími Němci. Ti přišli do centra, kde se strhla přestřelka, při které také začal hořet seník. Ten pod kulometnou palbou zlikvidovali místní hasiči. Při loňské rekonstrukci bojů se prezentoval také stroj, který byl v roce 1945 běžným vybavením hasičů, ale dnes je ceněným historickým skvostem. Byl z nedalekých Vysokých Studnic.
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Historie stříkačky od firmy Smekal sahá do roku 1893, kdy si jí hasičský sbor založený o čtyři roky dříve pořídil. Několik desítek let ji využíval, pak jen stála v garáži.
„Co si pamatuji, když jsem byl malý, tak vyjela občas na výročí a z doslechu vím, že před revolucí měli hasiči nabídky na prodej i ze Západu, mohli dostat strašné peníze nebo novou vybavenou zásahovou Avii, ale neprodali to,“ usmívá se starosta studnických hasičů Petr Munduch. Rozebrání do posledního šroubku
Stříkačku si hasiči považovali, jen zacházení bylo poplatné dřívější době.
„Rekonstruovalo se to stylem, že někdo vzal štětku a přetřel to,“ říká Munduch. Před jedenácti lety pak došlo k nehodě s koňmi, po které byla stříkačka poničená, stála v garáži a až pár let zpátky začalo vedení sboru řešit, že by stálo za to historický skvost restaurovat. Munduch se dostal k firmě na Žďársku, ta ale má čekací dobu tři roky a také cena byla vysoká. „Ale shodou náhod se známe s Fischerovými z Luk, Kuba říkal, že už to dělal a dokáže to dát dohromady,“ popisuje starosta hasičů.
Příznivější byla i cena a loni v prosinci se tak historická stříkačka přivezla do kovárny.
„Každá taková rozsáhlá renovace je velká výzva, ale ty já mám rád, takže jsem o tom vůbec nepřemýšlel a byl jsem rád, že se na to mohu vrhnout,“ usmívá se umělecký kovář a restaurátor Jakub Fischer, který už v minulosti renovoval stříkačku pro hasiče z Křenovic u Českých Budějovic. „Při restaurování historických předmětů je vždy třeba citlivý přístup. Pravdou ale je, že občas se musí použít i hrubá síla, tak jako v kovárně. Jelikož se restaurování věnuji od školy, tak už víceméně vím, jak ke které práci či pracovnímu postupu přistupovat,“ dodává.
Jakub Fischer rozebral stroj do posledního šroubku. Práce na stříkačce mu od prvotních fotografií, průzkumu a demontáže přes samotné restaurování až do doladění posledních detailů zabrala 320 hodin. Do prorezlé nádrže musel dát náhradní plech, s opravou kol mu poradil kamarád, který je kolař. Jakub Fischer zároveň děkuje za pomoc svému bratrovi a otci.
„Bez nich bych některé díly sám těžko zrestauroval,“ uznává. Uvítal by přitom další podobnou nabídku, restaurování staré techniky ho baví.
SDH Vysoké Studnice má
osmdesát tři členů, z toho je dvacet dětí ve věku do patnácti let.
Podrobná práce přinesla i několik překvapivých zjištění. Stříkačka například v posledních desetiletích neměla blatníky, Jakub Fischer ale našel díry a držáky, na kterých blatníky musely být, přestože si je nikdo z místních starších obyvatel nepamatoval. Nyní už tam opět jsou.
„Nikdo z nás nevěděl, že když hořelo a v místě nebyla studna, lidé nosili vodu sem do nádrže, pak se pumpovalo a hasilo. Tenkrát to bylo složitější než dneska, kdy přijede cisterna,“ usmívá se Munduch a otáčí chromovaným ventilem. Následně ukazuje na zvláštní tvar v horní části stříkačky. „Nevíme, k čemu to je, ale mohl se tam věšet zvon a lampa. Zkoušíme, jestli takové doplňky někde neseženeme. Chtěli bychom starší, můžeme si je nechat i vyrobit, ale zase to bude něco stát,“ krčí rameny. Celosvětově unikátní vozidlo
Oříškem bylo, jakou měla stříkačka vlastně původní barvu.
„My jsme nevěděli, jak vypadala, obcházel jsem tady pamětníky a ptal se, jakou měla barvu dřív, než ji někdo vzal tou štětkou, ale nic jsem nezjistil. Fotky byly všechny černobílé, z toho nebyly barvy poznat,“ vypráví Munduch. Pak se ale při restaurování podařilo odloupnout novější nátěr a dostat se k základní barvě. „Zvolili jsme nátěr takový, jaký tehdy mohl být a lidem se to líbí, že se to povedlo,“ usmívá se starosta hasičů s tím že hotovo bylo letos na konci dubna.
Zatímco první firma chtěla za opravy 350 tisíc, Fischerovi se i s vícepracemi dostali na 240. Studničtí hasiči se snažili získali dotace, oslovili i nadace, ale nebyli úspěšní. Finanční podporu nakonec dostali od Centra hasičského hnutí Přibyslav a také od obce, kterou stříkačka reprezentuje.
„Je to historický skvost, unikát a jsme moc rádi, že takovou stříkačku máme u nás, ve Vysokých Studnicích,“ potvrzuje starosta obce Milan Souček.
Jedná se přitom o naprostý unikát v celosvětovém měřítku.
„Existují knížky, kde jsou zdokumentované různé typy stříkaček, ale výroba asi tehdy byla taková, že co kus, to originál. Nebylo to jako dnes, že vznikne tisíc stejných aut, asi si každý hasičský sbor řekl, co tam chce. Na srazu, kde jsme byli, byl rozdíl ve stáří rok, ale ta stříkačka byla úplně jiná,“ popisuje Munduch. Se stříkačkou se hasiči účastní různých srazů i výročí, ale jen v okolí. Hasiči se dočkají i nové budovy
Trochu stranou centra Vysokých Studnic nyní vzniká nová hasičárna, kam se sbor příští rok přestěhuje i s technikou. Kromě historické stříkačky tam přemístí také motorovou stříkačku od firmy Vystrčil z Telče s rokem výroby 1934, která aktuálně není funkční. Přesune se také novější model DS 16 z padesátých let a z tohoto pohledu moderní stroj z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.
„Polepšíme si, stávající hasičárna je v kulturním domě, jsou tam dvě stání na auta, žádný prostor tam není. Tady budou tři stání, klubovna a školicí místnost,“ těší se Munduch.
O novou zbrojnici usilovali studničtí hasiči téměř deset let, ve stejnou dobu žádali o dotaci na výstavbu i na hasičský automobil. Vůz už mají osm let, peníze na hasičárnu jsme dostali přidělené v roce 2023
„Když jsme žádali žádat, cena byla jinde, než je dneska. Byla osmnáct milionů, dneska jsme na pětadvaceti,“ podotýká starosta hasičů. Ti dostanou dotaci od ministerstva vnitra čtyři a půl milionů, další tři miliony od kraje. Sbor závěrem děkuje Ministerstvu vnitra ČR a Kraji Vysočina za poskytnutí dotace na novou hasičskou zbrojnici. Má být hotová příští rok v červenci.