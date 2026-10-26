Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Návrat o 130 let zpátky. Historická stříkačka ve Studnicích vypadá jako nová

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hasiči z Vysokých Studnic mají v garáži řadu historických strojů. Ten nejstarší je z roku 1893, za který mohli ve své době dostat novou zásahovou Avii včetně vybavení. Odmítli a stříkačka dnes po nákladné péči vypadá jako na konci 19. století.
Návrat o 130 let zpátky. Historická stříkačka ve Studnicích vypadá jako nová

Návrat o 130 let zpátky. Historická stříkačka ve Studnicích vypadá jako nová

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:30

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Na Žďársku se převrátil kamion převážející řepku, silnici museli uzavřít
Na Žďársku se převrátil kamion převážející řepku, silnici museli uzavřít
Dálniční mosty na Vysočině potřebují nadzvednout, ložiska se mění za provozu
Dálniční mosty na Vysočině potřebují nadzvednout, ložiska se mění za provozu

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) mění přibližně po čtyřiceti letech ložiska dvou dálničních mostů na...

Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa
Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa

V rámci úprav lokality za Horáckou arénou nechala jihlavská radnice odstranit nevyužívaný bypass původní...

Ostatky Buly a Drboly mají nově trvalé místo v Jaroměřicích. Relikviář se vznáší nad očima
Ostatky Buly a Drboly mají nově trvalé místo v Jaroměřicích. Relikviář se vznáší nad očima

Do kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou byly v neděli 25. října převezeny ostatky nově...

Řidič dodávky nedal u Pelhřimova přednost osobnímu autu, škoda je čtvrt milionu
Řidič dodávky nedal u Pelhřimova přednost osobnímu autu, škoda je čtvrt milionu

V neděli 25. října kolem půl druhé odpoledne došlo na frekventované silnici I/19 u Pelhřimova k nehodě,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.