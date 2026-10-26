Lumíra i Blanku poznáte, ale víte, kdo je skutečný Lexík? Málokdo ví jejich správná jména

Ulice patří mezi nejdéle vysílané české televizní seriály. Na obrazovkách TV Nova se poprvé objevila v roce 2005 a od té doby pravidelně přináší příběhy rodin, sousedů, studentů i lidí, jejichž životy se nejrůznějším způsobem proplétají. Některé postavy jsou divákům známé téměř od začátku, další se objevily teprve v posledních sezonách.
Současná dvaadvacátá řada přinesla další změny. Do děje vstoupil například lékař Matouš Havelka, který zamíchal vztahy mezi mladými hrdiny. Velkou pozornost přitahují také problémy Blanky a její kamarádky Veroniky, nové rodinné starosti Adriany nebo politické ambice Soni Čechové. Vedle toho pokračují příběhy oblíbených postav, jako jsou Magda, Evžen, Lumír nebo Jirka Hložánek.
Pravidelní diváci mají pochopitelně výhodu. Ani ti si ale nemusí vždy vybavit skutečná jména herců, někdejší partnery jednotlivých postav nebo to, kdo s kým momentálně žije. Především vztahy se totiž v Ulici dokážou změnit během několika epizod.
Připravili jsme proto deset otázek zaměřených na současné obsazení a dějové linky seriálu. Každá obsahuje čtyři možnosti, ale správná je pouze jedna. Zkuste odpovídat bez nápovědy a na konci si spočítejte získané body.
Kvíz: Jak dobře znáte současnou Ulici?
1. Soňa Čechová patří mezi nejvýraznější postavy posledních sezon. Která známá česká herečka ji ztvárňuje?
A) Linda Rybová
B) Lucie Vondráčková
C) Veronika Macková
D) Sandra Nováková
2. Do aktuální řady Ulice přišel lékař Matouš Havelka, který zamotal hlavu mladým hrdinkám. Kdo ho hraje?
A) Ondřej Havel
B) Jan Holík
C) Ondřej Studénka
D) Radúz Mácha
3. Magda Procházková patří mezi oblíbené postavy seriálu. Která herečka ji ztvárňuje?
A) Veronika Macková
B) Kateřina Ujfaluši
C) Natálie Holíková
D) Sára Korbelová
4. Do Ulice se vrátila postava Adriany Peškové, kterou nyní ztvárňuje Sandra Nováková. Která z následujících postav je tedy její?
A) Blanka Vránová
B) Gábina Hermanová
C) Adriana Pešková
D) Kateřina Nyklová
5. Blanka Vránová, kterou hraje Linda Rybová, prožívá v aktuální sezoně další vztahové starosti. Kdo je jejím partnerem?
A) Evžen Šmýd
B) Lumír Nykl
C) Prokop Junek
D) Vladimír Hruška
6. Jirka Hložánek, kterého hraje Ondřej Havel, tvoří jeden ze známých seriálových párů. Se kterou ženou sdílí svůj život?
A) S Gábinou Hermanovou
B) S Martinou
C) S Blankou Vránovou
D) Se Soňou Čechovou
7. Žofka se v nové sezoně sbližuje s lékařem Matoušem. S kterým mladým hrdinou však dříve tvořila pár?
A) S Erikem
B) S Markem
C) S Alexem
D) S Michalem
8. Podzimní dění v Ulici výrazně poznamenala nevěra Patrika, kterou se dozvěděla jeho snoubenka. Se kterou ženou plánoval svatbu?
A) S Blankou
B) S Kamilou
C) S Veronikou
D) S Kateřinou
9. Adriana Pešková a její dcera Klárka si v nové sezoně zvykají na společné soužití s dalším mužem. Kdo je Adrianiným partnerem?
A) Eddie Rambousek
B) Prokop Junek
C) Jiří Herman
D) Luděk Volák
10. Mezi novější postavy seriálu patří také žena, kterou ztvárňuje herečka Natálie Řehořová. Koho v Ulici hraje?
A) Kamilu Hruškovou
B) Veroniku Maléřovou
C) Martinu
D) Janu Kokešovou
Správné odpovědi a zajímavosti
1. B) Lucie Vondráčková
Lucie Vondráčková ztvárňuje Soňu Čechovou, která v seriálu vzbuzuje řadu emocí. Původně se výrazně prosazovala ve školním prostředí, později se začala věnovat také politice. V aktuální sezoně se účastnila komunálních voleb v Křečovicích, kde se střetla s Jirkou Hložánkem. Její postava je známá cílevědomostí, schopností prosazovat své zájmy i komplikovanými vztahy s okolím.
2. D) Radúz Mácha
Radúz Mácha se v dvaadvacáté sezoně představil jako lékař Matouš Havelka. Postava se postupně zapletla do komplikované situace mezi dvěma kamarádkami, Žofkou a Adélou. Obě k němu začaly něco cítit, ale Matoušovi je bližší především Žofka. Jejich vzájemné sympatie patří mezi výrazné romantické linky současné Ulice. Matouš navíc pracuje jako lékař na oddělení ORL.
3. A) Veronika Macková
Magdu Procházkovou hraje Veronika Macková. Diváci ji dlouho znali především ze školního prostředí, kde pracovala jako pedagožka. V aktuální sezoně se ale Magda vydala novým směrem a po odchodu ze školy se začala věnovat podnikání. Její další starosti souvisejí například s Filipem Smetanou a okolnostmi nehody kamionu, které v ní vzbudily podezření.
4. C) Adriana Pešková
Sandru Novákovou mohou diváci v současné Ulici sledovat jako Adrianu Peškovou. Postava má za sebou bohatou seriálovou minulost a v novějších dílech řeší především rodinný život a vztah se svou dcerou Klárkou. Adrianu přitom dříve ztvárňovala Šárka Krausová. Pro diváky, kteří seriál delší dobu nesledovali, tak může být nová představitelka překvapením.
5. A) Evžen Šmýd
Partnerem Blanky Vránové je Evžen Šmýd, kterého ztvárňuje Martin Finger. Patří mezi známé dvojice současné Ulice, přesto se jejich vztahu nevyhýbají problémy. Evžen se v poslední době věnuje například statku a dalším zájmům, zatímco Blanka má občas pocit, že jim společně strávený čas a blízkost chybějí. Právě tyto rozdílné potřeby přinášejí do jejich soužití napětí.
6. B) S Martinou
Jirka Hložánek, kterého hraje Ondřej Havel, tvoří pár s Martinou v podání Natálie Holíkové. Jejich vztah patří mezi důležité příběhy současné sezony. Oba navíc řeší také pracovní a životní změny. Pozor ovšem na záměnu s Jiřím Hermanem, kterého ztvárňuje Jan Holík. Ten má vlastní příběh spojený s Gábinou Hermanovou. V Ulici tedy vystupují dva výrazní Jirkové, což může některé diváky zmást.
7. D) S Michalem
Žofka dříve tvořila pár s Michalem, kterého hraje Karel Klement. Po jejich rozchodu se Michal začal soustředit na nové životní výzvy, přesto si s bývalou partnerkou zachoval blízký kamarádský vztah. Žofku mezitím zaujal lékař Matouš Havelka. Jejich sbližování však není jednoduché, protože o Matouše projevuje zájem také Adéla. Mezi kamarádkami proto vzniká napětí.
8. C) S Veronikou
Patrik v podání Jiřího Hány plánoval svatbu s Veronikou, kterou ztvárňuje Hana Holišová. Jejich vztah však poznamenala jeho nevěra. Další komplikace přišla ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Patrikova milenka čeká dítě. O celé situaci přitom věděla také Blanka, která dlouho váhala, zda má své kamarádce říct pravdu. Právě toto tajemství výrazně zasáhlo do dlouholetého přátelství obou žen.
9. B) Prokop Junek
Adriana v současné sezoně tvoří pár s Prokopem Junkem, kterého hraje Ondřej Studénka. Společně se snaží vytvořit fungující domácnost také pro Adrianinu dceru Klárku. Jejich soužití ale komplikuje Klárčin vztah k biologickému otci Rafaelovi, který žije v Brazílii. Prokop se přitom snaží být dítěti oporou, přestože role náhradního rodiče není vždy jednoduchá.
10. A) Kamilu Hruškovou
Natálie Řehořová ztvárňuje Kamilu Hruškovou, manželku Vladimíra Hrušky. Rodina Hruškových se v Ulici objevila v lednu 2026 a postupně se zapojila do několika významných dějových linek. Manželství Kamily a Vladimíra narušil mimo jiné Vladimírův vztah se Soňou Čechovou. Rodina navíc řeší starosti spojené se zdravím mladšího syna Sebastiána. Kamila tak patří mezi postavy, které v posledních měsících procházejí náročným obdobím.
Vyhodnocení: Jak pozorně sledujete Ulici?
0–3 správné odpovědi: Ulice vám v poslední době trochu utekla
Některé postavy vám zřejmě nejsou cizí, ale současné vztahy a nové tváře už vám tolik neříkají. Možná jste seriál dříve sledovali pravidelně, ale v posledních sezonách jste některé příběhy vynechali.
4–6 správných odpovědí: V Ulici se orientujete, ale něco vás překvapilo
Znáte většinu nejdůležitějších hrdinů a dokážete si vybavit některé aktuální vztahy. Pár detailů z novějších dílů vám však uniklo. Vzhledem k množství seriálových postav nejde o špatný výsledek.
7–8 správných odpovědí: Patříte mezi pozorné diváky
Velmi dobrý výsledek. Víte, kdo koho hraje, orientujete se v partnerských vztazích a pamatujete si také změny z posledních sezon. Jen málokterá otázka vás dokázala zaskočit.
9–10 správných odpovědí: Ulici znáte téměř nazpaměť
Výborně! Máte přehled nejen o dlouholetých postavách, ale také o nových hercích a vztazích. Pokud jste získali všech deset bodů, patříte mezi skutečné znalce současné Ulice.
Kolik správných odpovědí jste získali? Sledujete Ulici od jejího začátku, nebo jste se přidali až v posledních letech? A která postava je momentálně vaše nejoblíbenější? Napište svůj výsledek do komentářů.
zdroje: autorský text