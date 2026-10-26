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Lumíra i Blanku poznáte, ale víte, kdo je skutečný Lexík? Málokdo ví jejich správná jména

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Seriál Ulice sledují čeští diváci už více než dvacet let. Za tu dobu se v něm vystřídaly desítky postav, vznikla nová přátelství, některé vztahy skončily a jiné teprve začínají. Víte ale, kdo koho hraje a které dvojice spolu tvořily pár? Připravili jsme deset otázek z aktuálního dění, které mohou potrápit i věrné fanoušky.
Lumíra i Blanku poznáte, ale víte, kdo je skutečný Lexík? Málokdo ví jejich správná jména

Lumíra i Blanku poznáte, ale víte, kdo je skutečný Lexík? Málokdo ví jejich správná jména

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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