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Češi si v neděli přetočí hodiny. Kdo čekal konec střídání času, bude zklamaný

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Už v neděli 25. října se Česko vrátí k zimnímu času. Získáme hodinu spánku navíc, některé vlaky však budou muset čekat. A kdo doufal, že jde o jednu z posledních změn, má smůlu. Vláda totiž schválila další pokračování střídání času.
Češi si v neděli přetočí hodiny. Kdo čekal konec střídání času, bude zklamaný

Češi si v neděli přetočí hodiny. Kdo čekal konec střídání času, bude zklamaný

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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Žádný Špeky
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