Tvarohovo-hruškový koláč na plech krásně voní podzimem. Každé sousto spojuje ovoce a jemnou náplň

Tvarohový koláč s hruškami patří u mě k receptům, po kterých sáhnu ve chvíli, kdy chci upéct něco poctivého, ale nechci u toho strávit půl odpoledne. Poprvé jsem ho pekla v době, kdy jsem hledala náhradu za obyčejnou bílou mouku, a špaldová celozrnná se tehdy osvědčila víc, než jsem čekala. Těsto je díky ní křehké, má lehce oříškovou chuť a s jemným tvarohem a šťavnatými hruškami funguje jednoduše dobře. Do toho skořice, trochu podzimní vůně z trouby a koláč, který na první pohled nevypadá nijak okázale. Na talíři ale překvapí.
Recept je schválně
jednoduchý. Těsto se zadělá během chvíle, jen potřebuje půl hodiny odležet v lednici. Bez toho se s ním hůř pracuje a po upečení není tak křehké. Používám odtučněný tvaroh, protože se k hruškám hodí: náplň je lehčí, není zbytečně mastná a pořád drží pohromadě. Hrušky si rozumějí se skořicí, ale pokud máte po ruce mletý badyán nebo hřebíček, malá špetka jim neuškodí. U nás se tenhle koláč obvykle ani nestihne dožít druhého dne.
Můj tip: Před rozválením nechte těsto opravdu celých 30 minut v lednici, zabalené v potravinářské fólii. U špaldové celozrnné mouky je to znát. Máslo mezitím zpevní strukturu a těsto se potom netrhá ani tolik nelepí. Když ho začnete válet hned, bude to spíš boj. Po odležení se s ním pracuje podstatně lépe a ve formě si drží tvar. Recept na křehký tvarohový koláč s hruškami ze špaldové mouky
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě
Špaldové těsto: 125 g špaldové mouky celozrnné 1 lžíce másla (změklého) 15 g třtinového cukru 1/2 lžičky prášku do pečiva 1 vejce 2 lžíce mléka špetka soli 1/2 lžičky skořice
Tvarohová náplň: 250 g tvarohu (odtučněného nebo měkkého) 15 g třtinového cukru 2 hrušky (zralé, ale pevné) Postup přípravy tvarohového koláče s hruškami
1. Do větší mísy nasypte
špaldovou celozrnnou mouku, přidejte třtinový cukr, prášek do pečiva, skořici a špetku soli. Krátce promíchejte. Potom přidejte změklé máslo, vejce a mléko. Rukama nebo stěrkou vše spojte v hladké, kompaktní těsto. Není potřeba ho dlouze hníst, spíš naopak. Čím méně se s ním budete trápit, tím křehčí po upečení bude.
2. Těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte ho na
30 minut do lednice. Mezitím si můžete připravit náplň a zapnout troubu na 180 stupňů.
3. Formu o průměru přibližně 22 až 24 cm lehce vymažte nebo ji vyložte pečicím papírem. Vychlazené těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na plát silný asi 3 až 4 mm a přeneste ho do formy. Okraje trochu vytáhněte nahoru, aby náplň neutíkala. Dno
několikrát propíchejte vidličkou, pomůže to proti vzduchovým bublinám při pečení. Příprava náplně
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4. V misce rozmíchejte
tvaroh s třtinovým cukrem. Pokud chcete náplň pevnější, přidejte lžíci bramborového škrobu nebo vanilkového pudinkového prášku. Nutné to není, ale při krájení pak tvaroh lépe drží. Sama škrob dávám hlavně ve chvíli, kdy jsou hrušky hodně šťavnaté.
5.
Hrušky omyjte, oloupejte a nakrájejte na tenké plátky, zhruba 3 až 4 mm. Silnější kusy se při pečení nemusí dostatečně prohřát a zůstanou tvrdší. Kdo chce, může k hruškám přidat špetku skořice nebo trochu mletého badyánu.
6. Tvarohovou náplň rozetřete po celé ploše těsta. Navrch rozložte plátky hrušek. Klidně je nechte lehce překrývat přes sebe, koláč pak po upečení vypadá úhledněji, i když se s tím nemusíte mazlit minutu po minutě.
Foto: Co budu jíst?, Tvarohový koláč s hruškami
7. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte při
180 stupních přibližně 35 až 40 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy okraje těsta zezlátnou a tvarohová náplň se zpevní. Pokud by povrch tmavnul rychleji, než chcete, položte na koláč volně kus alobalu a nechte ho dopéct.
8. Upečený koláč nechte ve formě chladnout
alespoň 20 minut. Horký tvaroh je měkký a při krájení by se snadno rozpadal. Po vychladnutí už drží pěkně. Podávat ho můžete samotný, případně s trochou zakysané smetany. Foto: Co budu jíst?, Tvarohový koláč s hruškami Tipy redakce: Výběr hrušek: Nejlépe se hodí hrušky zralé, ale pořád pevné, například Konference nebo Williamsova. Přezrálé kusy pustí hodně šťávy a náplň pak může být zbytečně mokrá. Pokud doma máte jen měkčí hrušky, nakrájejte je a nechte asi 10 minut okapat na papírové utěrce. Záměna mouky: Špaldovou celozrnnou mouku můžete nahradit klasickou polohrubou nebo hladkou pšeničnou moukou. Těsto bude světlejší a nebude mít tak výrazný oříškový tón, postup ale zůstává stejný. Celozrnná verze je trochu hutnější, s jemnou tvarohovou náplní se ale doplňuje velmi dobře. Tvaroh a jeho konzistence: Odtučněný tvaroh bývá řidší než plnotučný hrudkový. Pokud ho použijete, vyplatí se přidat lžíci škrobu nebo pudinkového prášku, aby náplň po upečení nezůstala příliš tekutá. Plnotučný hrudkový tvaroh škrob většinou nepotřebuje a náplň bude výrazně bohatší. Koření do náplně: Skořice je sázka na jistotu, ale hruškám sluší i malá špetka mletého badyánu nebo hřebíčku. Tvarohovou část se nebojte lehce dochutit. Hrušky jsou samy o sobě jemné a trochu koření jim dodá výraznější chuť. Skladování: Zakrytý koláč vydrží v lednici dva až tři dny. Před podáváním ho nechte chvíli stát při pokojové teplotě. Studený tvaroh je pevnější a chuť se lépe rozvine, když koláč trochu povolí.
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Zdroj: Se souhlasem
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