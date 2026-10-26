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Tvarohovo-hruškový koláč na plech krásně voní podzimem. Každé sousto spojuje ovoce a jemnou náplň

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Tvarohový koláč s hruškami patří mezi dezerty, které nevyžadují žádné kuchařské hrdinství, a přesto pokaždé udělají radost. Tento recept staví na křehkém špaldovém těstě, jemném tvarohu a šťavnatých hruškách. Výsledek je přesně ten typ koláče, který zmizí ještě teplý.
Obrázek receptu na tvarohovo-hruškový koláč.

Obrázek receptu na tvarohovo-hruškový koláč.

Zdroj: Foto: Co budu jíst?, Recept na tvarohovo-hruškový koláč.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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