Procházkův bývalý soupeř měl být snadná kořist. Na UFC 333 ale knokautoval favorita a připomněl se celé divizi

2 minuty a 40 vteřin. Tak dlouho vydržel na turnaji UFC 333 scénář, podle kterého měl ruský favorit Azamat Murzakanov odbavit bývalého titulového vyzyvatele a jít si dál za svým. Dominick Reyes zatím okopával přední nohu, držel si odstup a jednu ránu do hlavy sám schytal tak nepříjemně, že zavrávoral. Pak vyslal vysoký kop a scénář šel do koše. Redakce MMAmagu prošla statistiky obou mužů i výsledkové záznamy z galavečera v Abú Zabí a vyšlo z toho, že o šťastnou náhodu nešlo.
Kop, po kterém bylo hotovo
Murzakanov si od prvních vteřin držel střed klece a čekal na svou chvíli. Reyes se naopak držel z dálky a pravidelně kopal soupeře do přední nohy. Zhruba v polovině kola přišla favoritova nejlepší chvíle, přesný úder, po kterém se Američan na okamžik zapotácel.
Pak ale vyletěl kop na hlavu. Server MMA News k němu dodává, že Reyes při něm sám uklouzl. Na výsledku to nic nezměnilo. Zásah dopadl čistě a Murzakanov byl viditelně otřesený.
Reyes okamžitě vyrazil dopředu, tvrdý úder ze zadní ruky poslal soupeře k zemi a následovala dorážka. Rozhodčí Mike Beltran nechal Murzakanovovi krátkou chvíli na reakci, pak zápas ukončil v čase 2:40 1. kola. Záznamy vedou konec jako technický knokaut, tedy zastavení zápasu rozhodčím, aniž by bojovník odpadl.
Jak moc nečekaný tenhle konec byl, nejlíp ukazují čísla, která u obou jmen svítila ještě před prvním gongem.
Papírově to měla být rutina pro Rusa
Murzakanov vstupoval do klece s bilancí 16 výher a 1 porážky a kariéru rozjel sérií 16 zápasů bez prohry. Databáze UFCalendar u něj eviduje průměrnou kurzovou linii z 18 sázkových kanceláří a tržní model na téže stránce mu dával 64 %, Reyesovi 36 %. Jinými slovy: Murzakanov jako favorit, Reyes jako outsider.
Jenže počítadlo úderů vyprávělo jiný příběh. Redakce MMAmagu si rozdíl spočítala ze statistik zápasu v téže databázi.
|Významné údery
|Reyes
|Murzakanov
|Zásahy
|14
|3
|Pokusy
|24
|7
|Úspěšnost
|58 %
|43 %
Za necelé tři minuty tedy Reyes trefil zhruba 4,7krát víc významných úderů než soupeř. Významné údery samy o sobě průběh zápasu nepopisují a nejsou technickým rozborem, jako podpůrný údaj k výsledku ale sedí přesně. Dojmově patřila první polovina kola favoritovi. Na papíře nikdy.
Pro české fanoušky má ale Reyesovo jméno ještě jeden význam a ten sahá do května 2021.
V Česku si ho pamatují z úplně jiné role
1. května 2021 nastoupil Reyes v hlavním zápase večera proti Jiřímu Procházkovi, českému bojovníkovi polotěžké váhy. Odehráli divokou přestřelku, kterou Procházka ukončil loktem z otočky ve 2. kole v čase 4:29. UFC v přehledu bonusů za rok 2021 uvádí, že šlo teprve o třetí knokaut loktem z otočky v historii organizace.
Redakce MMAmagu postavila vedle sebe dostupný oficiální záznam UFC k tomuto duelu a otevřené výsledkové záznamy k UFC 333. Rozdíl je čitelný na první pohled: v roce 2021 byl Reyes ten, kdo skončil na zemi ve 2. kole. V roce 2026 ukončil soupeře v 1. kole.
Co se dělo mezi tím, shrnuje MMA Fighting: Reyes má bilanci 17 výher a 5 porážek, 2 vítězství v řadě a 5 z posledních 6 zápasů. Murzakanov naopak prohrál podruhé za sebou. A tím se otevírá otázka, co s takovým jménem udělají matchmakeři.
Jméno, kterého si divize zase musí všimnout
ANALÝZA Jedna výhra nad favoritem z nikoho nedělá vyzyvatele. Reyes ale přinesl skalp muže, který odstartoval kariéru 16 vítězstvími v řadě, a za sebou má zkušenost z titulového zápasu proti Jonu Jonesovi na UFC 247 dne 8. února 2020, který prohrál jednomyslným rozhodnutím. To je kombinace, která se v polotěžké váze nepřehlíží.
Tahle divize se navíc přeskládá po každém knokautu, protože finišerů s hotovou historií je v ní málo. Reyes i Murzakanov se pohybují v rankované části polotěžké váhy, konkrétní pozice se ale po každém galavečeru mění.
Podle přepisu, který zveřejnil server MMA News, Reyes bezprostředně po zápase v rozhovoru s Danielem Cormierem zmínil dvě jména: „Líbí se mi trojka nebo čtyřka. Víte, to je Paulo a Khalil. Pojďme do toho.” Mířil tím na bojovníky Paula Costu a Khalila Rountreeho Jr. Do 26. října 2026 ale UFC Reyesovi dalšího soupeře oficiálně neoznámilo.
Pro českého diváka z toho plyne jedna věc. V horní polovině polotěžké váhy se znovu pohybuje muž, se kterým má Procházka společnou minulost. A jeden kop na hlavu stačil na to, aby se z Reyese přestal dělat soupeř na rozjezd pro vycházející jména.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka