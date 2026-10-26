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Procházkův bývalý soupeř měl být snadná kořist. Na UFC 333 ale knokautoval favorita a připomněl se celé divizi

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Kop na hlavu v necelé třetí minutě prvního kola. O pár vteřin později ležel favorit na zemi a bylo po zápase. Jak se z odepisovaného Reyese stal muž, o kterém se znovu mluví?
Procházkův bývalý soupeř měl být snadná kořist. Na UFC 333 ale knokautoval favorita a připomněl se celé divizi

Procházkův bývalý soupeř měl být snadná kořist. Na UFC 333 ale knokautoval favorita a připomněl se celé divizi

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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