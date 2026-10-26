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Váňa zkritizoval štáby České televize přímo ve Sněmovně. Záruba ho opravil a popsal, jak to doopravdy funguje

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Josef Váňa ve Sněmovně tvrdil, že Nova k němu přijela s jedním člověkem a ČT se dvěma auty. Robert Záruba ho opravil.
Váňa zkritizoval štáby České televize přímo ve Sněmovně. Záruba ho opravil a popsal, jak to doopravdy funguje

Váňa zkritizoval štáby České televize přímo ve Sněmovně. Záruba ho opravil a popsal, jak to doopravdy funguje

Zdroj: Dostihové závodiště Pardubice
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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