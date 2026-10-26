Dušená růžičková kapusta s kousky slaniny je skvělým nápadem na teplou večeři během chladných dnů

Růžičková kapusta nebývá zrovna surovina, kvůli které děti běží ke stolu jako první. V téhle podobě ale u nás doma překvapivě prochází. Dušená růžičková kapusta se slaninou je hotová rychle, vystačí si s pár obyčejnými věcmi a díky krátkému spaření před dušením zůstane příjemně pevná. Když k ní uvařím brambory, je z toho večeře bez zbytečného vymýšlení.
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růžičková kapusta, . Krátké předvaření nebo anglická slanina, kousek másla, sůl a pepř spaření je drobnost, která se ale pozná. Kapustičky jen trochu povolí, potom se dodělají se slaninou a nepřijdou o barvu ani o pevnější skus.
Podávat se dají samotné s bramborami, stejně dobře ale obstojí jako příloha k
. Kdo chce jemnější verzi, může část másla nahradit výpekem ze slaniny a na závěr přidat lžíci smetany. Já se většinou vracím k té nejjednodušší úpravě. Je rychlá, spolehlivá a člověk po ní nemusí uklízet půl kuchyně. pečenému masu Růžičková kapusta si zaslouží druhou šanci
Růžičková kapusta má pověst zeleniny, na kterou se doma často tváříme podezřívavě. Někdo ji miluje, někdo se jí raději vyhne. Jenže dost často za to nemůže kapusta samotná, ale způsob přípravy. Když se rozvaří, změkne až moc, ztratí chuť a pak už se s tím mnoho nenadělá. Proto se v domácích receptech tak často objevuje krátké povaření, spaření nebo příprava v páře. Kapustičky dostanou první tepelný zásah a teprve potom míří na pánev. Recept na dušenou růžičkovou kapustu se slaninou
Doba přípravy: 15 minut Doba dušení: 10 až 15 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 500 g růžičkové kapusty 250 g anglické slaniny 1 lžíce másla 1 až 2 špetky soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 100 ml vody nebo vývaru na podlití 600 až 800 g vařených brambor k podávání, pokud chcete jídlo jako hlavní chod Postup přípravy rychlé růžičkové kapusty dušené se slaninou
1. Nejprve očistěte růžičkovou kapustu. Sloupněte vrchní poškozené lístky a podle potřeby seřízněte tvrdší konce košťálů. Větší růžičky překrojte napůl, menší můžete nechat celé.
2. Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu. Kapustičky do ní dejte na 2 až 3 minuty, jen aby se spařily a lehce změkly. Potom je slijte a nechte pořádně okapat.
3. Mezitím nakrájejte anglickou slaninu na nudličky nebo kratší proužky. Na širší pánvi rozpusťte máslo a slaninu na něm několik minut opékejte, dokud nepustí tuk a nezačne zlátnout.
4. K opečené slanině přidejte okapanou kapustu. Promíchejte ji, aby se obalila tukem a vzala si chuť ze slaniny. V tuhle chvíli už je z pánve cítit, že tahle kombinace má něco do sebe.
5. Směs lehce osolte a opepřete. Se solí raději opatrně, protože slanina bývá výrazná sama o sobě. Lepší je dosolit až úplně na konci.
6. Přilijte 100 ml vody nebo vývaru, pánev přiklopte a duste na mírném plameni zhruba 10 až 15 minut. Kapustičky mají být měkké, ale ne rozpadlé. Tady je pevnější skus opravdu lepší.
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7. Během dušení směs jednou nebo dvakrát promíchejte a mrkněte, kolik zůstalo tekutiny. Pokud se odpaří moc rychle, přidejte ještě trochu vody. Nemá z toho být omáčka, spíš šťavnatý základ na dně pánve.
8. Když je kapusta hotová, ochutnejte ji a podle potřeby přidejte pepř nebo sůl. Pokud chcete drobnou obměnu, můžete teď vmíchat lžíci smetany. Není to ale nutné.
9. Podávejte hned, ideálně s vařenými bramborami. Jako příloha se tahle kapusta hodí k pečenému kuřeti, sekané nebo vepřové pečeni. Do druhého dne v lednici vydrží, jen ji při ohřívání prohřívejte pomalu, aby se nerozpadla. Foto: Cooky.cz, Dušená růžičková kapusta se slaninou Rady Pro výraznější chuť přidejte na pánev špetku drceného kmínu. Ke kapustě sedí překvapivě dobře. Větší růžičky raději rozkrojte. Prohřejí se rovnoměrněji a lépe natáhnou chuť ze slaniny. Místo brambor můžete podat i čerstvý chléb. Pokud na dně pánve zůstane trochu šťávy, je škoda ji tam nechat.
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Zdroj: Autorský text redakce
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