V Albertu objevili nebezpečné maso. Oblíbený výrobek obsahoval bakterii, která může ohrozit i život

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila v pondělí 26. října upozornění na nebezpečný hovězí tatarský biftek, který její pracovníci odhalili při kontrole supermarketu Albert v Ústí nad Labem. Laboratorní vyšetření potvrdilo přítomnost bakterie Listeria monocytogenes, která může u člověka vyvolat infekční onemocnění zvané listerióza. Kontrola proběhla v prodejně na adrese Krušnohorská 3371/2 v městské části Severní Terasa. Problematické maso bylo zařazeno mezi nebezpečné potraviny. Zjištění se týká konkrétního výrobku, nikoliv veškerého hovězího masa prodávaného v tomto obchodním řetězci. V době zveřejnění upozornění již bylo přijato opatření, na jehož základě se závadná potravina neměla dále prodávat.
Závadný tatarák pocházel od českého výrobce
Nebezpečná bakterie byla zjištěna ve výrobku s označením Albertovo kvalitní hovězí tatarský biftek jemně mletý. Jednalo se o balení o hmotnosti 250 gramů s datem použitelnosti do 18. srpna 2026. Jako výrobce byla uvedena společnost Uzeniny Příbram a jako prodávající společnost Albert Česká republika. Inspektoři odebrali kontrolní vzorek již 11. srpna, tedy týden před koncem jeho použitelnosti. Výsledky byly veřejně oznámeny až na konci října, kdy už výrobek neměl být v běžném prodeji. Zákazníci jej mohou jednoznačněji identifikovat také prostřednictvím referenčního čísla kontroly 26-000567-SZPI-CZ.
Tatarský biftek představuje z hlediska potravinové bezpečnosti specifickou kategorii masných výrobků. Na rozdíl od běžně připravovaného hovězího masa se totiž zpravidla konzumuje syrový, bez tepelné úpravy, která by nebezpečné bakterie zničila. Případná mikrobiální kontaminace tak může představovat přímé zdravotní riziko. U mletého masa je navíc důležité dodržovat správné skladovací podmínky a datum použitelnosti. Samotný vzhled, barva nebo vůně přitom nemusí přítomnost choroboplodných mikroorganismů prozradit. Ani výrobek, který na první pohled vypadá zcela běžně, proto nemusí být zdravotně nezávadný.
Nákaza může způsobit vážné zdravotní komplikace
Listerióza patří mezi méně častá, avšak potenciálně velmi závažná infekční onemocnění přenášená potravinami. U zdravých dospělých může nákaza proběhnout bez výraznějších příznaků nebo se projevit průjmem, zvracením, zvýšenou teplotou a únavou. Podstatně větší nebezpečí představuje pro těhotné ženy, novorozence, seniory a osoby s oslabenou obranyschopností organismu. V závažných případech může infekce proniknout do krevního oběhu nebo nervové soustavy a způsobit sepsi či zánět mozkových blan. U těhotných žen existuje také riziko předčasného porodu, potratu nebo vážného poškození zdraví novorozence. Včasné rozpoznání onemocnění a odpovídající léčba antibiotiky proto mohou být zásadní.
Záludností listeriózy je rovněž doba, za kterou se zdravotní potíže objeví. Zatímco střevní příznaky mohou nastoupit již během prvního dne po konzumaci kontaminované potraviny, závažnější forma onemocnění se často rozvíjí až po několika dnech nebo týdnech. V některých případech může být tento interval ještě delší. Člověk si proto nemusí případné zdravotní komplikace okamžitě spojit s dříve konzumovaným jídlem. Pokud se po požití podezřelé potraviny objeví horečka, výrazné bolesti svalů, ztuhlost šíje nebo jiné neobvyklé příznaky, je vhodné vyhledat lékaře. Zvláštní pozornost by těmto obtížím měly věnovat osoby patřící do rizikových skupin.
Nebezpečná bakterie přežívá i v lednici
Listerie mají jednu vlastnost, která je odlišuje od řady jiných bakterií způsobujících alimentární infekce. Dokážou totiž přežívat a množit se také při nízkých teplotách, které běžně panují v domácích chladničkách. Samotné uložení potraviny do lednice proto nezaručuje odstranění případné kontaminace. Spolehlivou ochranou je dostatečná tepelná úprava, při níž se bakterie zničí. Důležité je rovněž oddělovat syrové maso od hotových pokrmů a používat čisté kuchyňské náčiní. Spotřebitelé, kteří by měli uvedený tatarský biftek stále doma, například v mrazničce, by jej neměli konzumovat. Zmrazení totiž nelze považovat za spolehlivý způsob odstranění listerií.
Použité zdroje: potravinynapranyri.cz, who.int, cdc.gov