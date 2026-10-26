Konec přetáčení reklam se blíží. Nova zakáže přeskočení reklamy ve zpětném přehrávání a omezení se týká i Oneplay

Od 18. listopadu diváci televize Nova přijdou o možnost volně přeskakovat reklamní bloky při zpětném sledování pořadů. Omezení se týká všech poskytovatelů internetové televize i vlastní streamovací platformy Oneplay. Během sledování ze záznamu tak lidé uvidí minimálně první tři minuty z každé reklamní přestávky. Samotná videotéka s filmy a seriály zůstane pro předplatitele nadále bez reklam.
Diváci uvidí tři minuty z každého bloku
Nové pravidlo začne platit v polovině příštího měsíce. Zákaz se dotkne stanic Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Podle informací webu Médiář budou muset diváci při zpětném zhlédnutí programu odsledovat z každého bloku alespoň první tři minuty, než jim systém umožní zbytek přeskočit.
Změna se netýká videotéky, kde předplatitelé najdou filmy a seriály bez reklamních přerušení. Zástupci televize slíbili zveřejnit podrobnější informace 16. listopadu, tedy dva dny před spuštěním nových pravidel pro všechny poskytovatele.
Krok vyvolal zklamání u předplatitelů
Zavedení novinky vyvolalo na sociálních sítích negativní reakce, zejména u uživatelů platformy Oneplay. Ti za službu platí od 199 do 799 korun měsíčně a možnost vyhnout se komerčním sdělením pro ně představovala jeden z hlavních důvodů, proč si předplatné pořizovali. Televize již dříve na svém webu upozornila, že poplatek operátorovi divák hradí za samotnou možnost televizi sledovat, nikoli za právo blokovat reklamu.
Zpětné sledování přitom podle dat Asociace televizních organizací tvoří 11,1 procenta celkové televizní sledovanosti v Česku a internetová televize patří spolu s kabelovou k nejrozšířenějším způsobům příjmu. Televizím však tato funkce snižuje sledovanost reklam, z čehož pramení nižší zisky.
Náklady na výrobu vlastních pořadů rostou
Představitelé Novy krok vysvětlují právě finančními důvody. Televize rozšiřuje nabídku původních pořadů a náklady na jejich výrobu rostou. „Změna pomůže vytvářet podmínky pro další investice do vlastní tvorby,“ uvedl vedoucí komunikace Novy Michal Prokeš.
Už letos v červnu argumentovala Zuzana Křížková z tiskového oddělení nestabilním televizním trhem. Příjmy z reklamy tvoří téměř polovinu celkových tržeb Novy, které loni dosáhly 11,65 miliardy korun. Meziročně však tyto příjmy zhruba o dvě procenta klesly. Z prodeje předplatného na platformě Oneplay a z internetové reklamy získala společnost loni 1,45 miliardy korun.
Prima omezila přetáčení už před čtyřmi lety
S omezením přetáčení reklam u zpětného sledování přišla jako první v Česku už v červnu 2022 televize Prima. Na rozdíl od aktuálního plošného řešení Novy ale tehdy nabídla operátorům čtyři různé varianty, včetně možnosti vykoupit práva na přeskočení za příplatek. Podobný krok se zákazem přeskakování zavedla v minulosti i slovenská sesterská televize Markíza.
Vlna nevole
V diskuzích se objevují negativní reakce od předplatitelů. „Asi je čas, hromadně rušit předplatné u placených služeb typu Oneplay. Sledování reklamních bloků u placených streamovacích služeb by mělo být dobrovolné s možností je přeskočit. Řešení má každý předplatitel ve svých rukou,“ míní jeden a další komentáře se shodují, že pokud nepůjde přeskočit reklama na Oneplay, pak předplatné ztrácí smysl. „Pokud si za sledování platím, nechci sledovat reklamy. Naštěstí jsou tu i další platformy, které si tuto drzost nedovolí,“ prohlásil další komentující.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (lide, tv.nova, seznamzpravy, idnes).