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Konec přetáčení reklam se blíží. Nova zakáže přeskočení reklamy ve zpětném přehrávání a omezení se týká i Oneplay

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Od 18. listopadu zruší televize Nova možnost volně přeskakování reklam u zpětného zhlédnutí. Týká se to i předplatitelů Oneplay.
Na Oneplay už nepůjdou brzy přetáčet reklamy

Na Oneplay už nepůjdou brzy přetáčet reklamy

Zdroj: FOTO:David Raub, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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