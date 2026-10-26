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Konec sezení na tvrdé zemi? Naturehike Lazy Bag mě překvapil, ale má své limity

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Pohodlné lehátko, které nepotřebuje pumpičku a váží jen 726 gramů. Naturehike Lazy Bag slibuje příjemné posezení prakticky kdekoliv. Vyzkoušel jsem ho v praxi a zjistil, že za necelých 500 Kč nabízí překvapivě hodně. Má to ale jeden háček.
Konec sezení na tvrdé zemi? Naturehike Lazy Bag mě překvapil, ale má své limity

Konec sezení na tvrdé zemi? Naturehike Lazy Bag mě překvapil, ale má své limity

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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