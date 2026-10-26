Konec sezení na tvrdé zemi? Naturehike Lazy Bag mě překvapil, ale má své limity

Foto: Žádný Špeky
Při kempování, rybaření nebo obyčejném výletu do přírody člověk dříve či později začne hledat místo, kam si sednout. Někdo skončí na pařezu, jiný vytáhne skládací židličku a další se spokojí s dekou na zemi. Existuje však ještě jedna možnost. Nafukovací lehátko, které po sbalení připomíná obyčejný vak a po naplnění vzduchem nabídne pohodlí malé pohovky.
Právě takový je
Naturehike Lazy Bag v olivovém provedení, který jsem vyzkoušel v rámci videorecenze na kanálu Žádný Špeky. S cenou 490 Kč patří mezi dostupné outdoorové doplňky. Zajímalo mě především to, zda skutečně poskytne slibované pohodlí a jak obtížné bude jeho nafouknutí bez pumpičky. Necelých 750 gramů a překvapivě pohodlné ležení
Naturehike Lazy Bag váží podle výrobce 726 gramů. Po rozložení má délku 180 centimetrů, šířku 70 centimetrů a výšku přibližně 38 až 52 centimetrů podle naplnění. Po sbalení zabírá prostor o rozměrech 45 × 24 centimetrů. Rozhodně tedy nejde o něco, co schováte do kapsy, ale do auta nebo mezi kempingové vybavení se vejde bez větších problémů.
Konstrukce je dvouvrstvá a výrobce používá polyesterovou tkaninu 230T s povrchovou úpravou TPR. Ta má zvyšovat odolnost proti vodě a běžným nečistotám. Podle specifikací jsou také podlepené švy, které mají bránit pronikání vody. Při prohlídce lehátka na mě zpracování švů působilo dobře. Dlouhodobou životnost nebo odolnost při opakovaném používání však z krátkého testování hodnotit nelze.
Zajímavým detailem je vyvýšená část pro opření hlavy. Nejde pouze o dekoraci. Po ulehnutí jsem zjistil, že skutečně funguje jako integrovaný polštářek a poskytuje příjemnou oporu.
Největší překvapení přišlo ve chvíli, kdy se podařilo lehátko pořádně naplnit vzduchem. Je příjemně měkké, poskytuje dostatek prostoru pro odpočinek a oproti
sezení na tvrdé zemi nebo lavičce jde o výrazný rozdíl. Právě pohodlí hodnotím jako jeho nejsilnější stránku.
Je ovšem potřeba dodat jednu zásadní věc.
Komfort přímo závisí na množství vzduchu uvnitř. Pokud lehátko naplníte jen částečně, tělo se propadne níže a můžete mít pocit, že prakticky sedíte na zemi. Když se naplnění povede, rozdíl je opravdu znatelný. Bez pumpičky to jde. Jenže vítr si neporučíte
Výrobce prezentuje jednoduchý způsob nafukování bez jakéhokoliv příslušenství. Otevřete vak, pohybem proti proudícímu vzduchu jej naplníte a následně otvor uzavřete pomocí přezky. Žádné foukání ústy, kompresor ani ruční pumpička.
Na papíře to zní fantasticky. Realita je přece jen trochu odlišná.
Při našem testování totiž panovalo poměrně bezvětrné počasí. Nafouknutí tak nebylo zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo podle předváděcích záběrů zdát. Člověk chvíli pobíhá po louce s otevřeným vakem, snaží se zachytit vzduch a hledá správný pohyb. Zpočátku to může působit docela komicky.
Nakonec se nám lehátko podařilo naplnit a výsledek stál za to. Je ale potřeba počítat s určitou dávkou cviku. Za větrného počasí by měl být celý postup snazší, zatímco za úplného bezvětří vyžaduje více úsilí. Právě to považuji za největší slabinu výrobku.
Výhodou naopak zůstává, že není nutné s sebou nosit další příslušenství. Jakmile člověk pochopí princip plnění a osvojí si správný pohyb, má k dispozici lehátko, které během přípravy nepotřebuje žádný elektrický zdroj.
Kde bych Naturehike Lazy Bag využil nejraději? Rozhodně při kempování, na zahradě, u vody nebo během odpočinku na pikniku. Své místo najde také na festivalech či při rybaření, kde člověk tráví delší dobu na jednom místě. Při turistice záleží na tom, zda vám za větší pohodlí stojí přidání dalšího vybavení do batohu.
Přestože výrobce materiál označuje jako voděodolný a produkt prezentuje také pro použití u vody, nepovažoval bych ho za náhradu plavecké pomůcky. Jeho hlavním účelem je odpočinek na pevném podkladu.
A jaké je tedy moje hodnocení? Naturehike Lazy Bag mě příjemně překvapil. Za necelých 500 Kč nabízí pohodlné posezení i ležení, nízkou hmotnost, povedenou oporu hlavy a jednoduchou konstrukci. Zpracování při prvním testování působilo dobře a na materiálu ani švech jsem nezaznamenal nic, co by mě vyloženě zklamalo.
Jedinou výraznější výhradu mám k nafukování za bezvětří. Právě v takových podmínkách se ukazuje, že jednoduchý princip ještě neznamená úplně bezproblémové použití.
Pokud ale hledáte dostupné lehátko na zahradu, k vodě nebo na pohodové kempování a nevadí vám trochu cviku při plnění vzduchem,
Naturehike Lazy Bag mohu na základě prvního vyzkoušení doporučit. Za 490 Kč jde podle mě o povedený outdoorový doplněk, který dokáže zpříjemnit odpočinek. Jen je dobré vědět, co od něj očekávat.
Zdroj: uživatelské hodnocení, Technické parametry a cena výrobku: https://www.naturehikecz.cz/naturehike-dvouvrstvy-lazy-bag-726g-olivova