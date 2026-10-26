Yan začal pomalu, pak trilogii na UFC 333 zcela ovládl. Dvalishvili neměl odpověď na jeho údery ani obranu

Páté kolo, Etihad Arena v Abú Zabí. Merab Dvalishvili se znovu sápe po noze soupeře, Petr Yan ho odstrčí a odpoví kombinací a kopem do těla. Přesně tenhle obrázek se opakoval celý večer a přesně on rozhodl o pásu bantamové váhy. Yan přitom první dvě kola prohrával a jeho trenér mu před posledními pěti minutami řekl větu, která nakonec seděla na chlup. Redakce MMAmag dohledala veřejně dostupnou scorecardu turnaje i statistiky obou mužů a spočítala, kolik gruzínských nástupů skončilo naprázdno a jak moc se to liší od jejich prvního vzájemného zápasu.
Prvních deset minut vypadalo, že pás mění majitele
Šlo o druhý nejsledovanější zápas večera na turnaji UFC 333, který se konal 24. října 2026 v Etihad Areně v Abú Zabí. V sázce byl titul bantamové váhy, tedy divize do 61,2 kg v největší organizaci smíšených bojových umění světa, a k tomu rozuzlení trilogie. Dvalishvili, gruzínský wrestler s přezdívkou The Machine, staví kariéru na tlaku bez přestávky a na nekonečné sérii nástupů na nohy. Yan, ruský šampion divize, přišel pás obhajovat.
Začátek tomu odpovídal. Dvalishvili otevřel tvrdým kopem na nohu a pravačkou, hned nato se pustil do nástupu na jednu nohu, který Yan odrazil. První dvě kola si přesto vzal tlakem a wrestlingem, popsal průběh server MMA Fighting.
Od třetího kola se ale karta obrátila. Yan trefoval přesněji, systematicky pracoval do těla a nástupy přestal pouštět. Páté kolo zakončil kombinací úderů a dalším kopem na trup.
Všichni tři sudí u stolku viděli zápas stejně: 48:47 pro Yana. Podle výsledkového přehledu Kalshi takto bodovali David Lethaby, Darryl Ransom i Vito Paolillo. Trilogie tím skončila 2:1 pro Rusa. V březnu 2023 Dvalishvili Yana přetlačil a vyhrál na body, 6. prosince 2025 na UFC 323 mu Yan porážku oplatil jednomyslným verdiktem a odnesl si pás, a teď ho uhájil.
Jak marný byl Dvalishviliho wrestling ve skutečnosti, ukáže až srovnání se statistikami jejich prvního zápasu z roku 2023, a jde o rozdíl, který se dá spočítat na jeden nástup přesně.
Čísla, která Dvalishvilimu zkazila večer
Ze statistik zápasu na serveru UFCalendar, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, jak marná ta honba byla. Dvalishvili se o takedown pokusil 58krát. Prošlo mu pět. Yan tedy zastavil 53 nástupů, zhruba 91 %, a na zemi strávil jeho soupeř za celý zápas 1:54 minuty.
A kdo trefil víc? Paradoxně Gruzínec: 131 přesných úderů proti Yanovým 128. Jenže Yan je poslal z 228 pokusů, Dvalishvili z 363. Přesnost vyšla 56 % proti 36 %, objem nikam nevedl.
Redakce MMAmag porovnala obě vzájemná utkání, u kterých jsou čísla veřejně k dispozici. V březnu 2023 proměnil Dvalishvili podle ABC News z 49 pokusů jedenáct, tedy 22 %. Na UFC 333 z 58 pokusů pět, tedy 9 %. Přidal práci a ztratil výsledek.
|Takedowny Dvalishviliho
|Březen 2023
|UFC 333 (2026)
|Pokusy
|49
|58
|Úspěšné
|11
|5
|Ubráněné Yanem
|38
|53
Scorecarda neukazuje skandál. Patří k zápasu, který měl jasně rozdělené poloviny.
Po zápase ale v kleci padly dvě věty, které o tom večeru řekly víc než jakákoli statistika: jednu Yanovi pošeptal trenér, druhou vyslovil poražený.
Trenérova věta před posledním kolem a sto tisíc dolarů navrch
Yan v pozápasovém rozhovoru prozradil, co slyšel z rohu před posledním kolem. „Poslouchal jsem trenéra. Řekl mi, že je to dva dva, vyhraješ páté kolo a vyhraješ zápas,“ citoval ho MMA Fighting. Roh měl pravdu v tom nejdůležitějším: při rozdělení kol dva ku dvěma rozhodlo o těsném verdiktu posledních pět minut.
Pak přišel vzkaz matchmakerům. „Dejte mi Songa Yadonga, dejte mi King Konga, dejte mi kohokoli, hlavně ať splní váhu a já ho sundám,“ prohlásil šampion.
Poražený nehledal výmluvy, i když proti sobě měl nejtěsnější možný výsledek. „Můžu být lepší. Gratuluju Petru Yanovi, dnes mě porazil, byl lepším mužem,“ řekl Dvalishvili. Žádná stížnost na sudí, žádné volání po čtvrtém zápase.
Večer mu aspoň něco vynesl. Podle bonusového přehledu serveru Sherdog rozdalo UFC čtyři prémie po 100 000 dolarech a jednu z nich dostali oba aktéři za nejlepší zápas večera, tedy každý zhruba 2,2 milionu Kč v orientačním přepočtu. Další dvě prémie si odnesli Alexander Volkanovski a Lone’er Kavanagh.
Komu se otevřou dveře do zápasu o pás
ANALÝZA Yan si v kleci řekl o Songa Yadonga, v debatě o další titulové šanci ale figuruje i Sean O’Malley. Server CageOracle uvádí, že šéf UFC Dana White po turnaji mluvil o volbě mezi těmito dvěma jmény. Žebříčky se přitom rozcházejí podle toho, kdy je kdo aktualizoval: anketa z 20. října 2026 citovaná Kalshi řadí za šampionem Dvalishviliho, Songa a O’Malleyho, zatímco CBS Sports a server ufcrankings.org po turnaji uvádějí pořadí Dvalishvili, O’Malley, Song.
Logika matchmakingu mluví proti okamžité odvetě. Trilogie je uzavřená, Dvalishvili prohrál dva zápasy po sobě a v přehledu Kalshi u něj žádný další zápas uvedený není. Song mezitím knokautoval ve druhém kole Umara Nurmagomedova 29. srpna 2026, O’Malley stejným způsobem ukončil Aiemanna Zahabiho 14. června 2026. Oba nabízejí to, co UFC u nové titulové šance potřebuje stejně jako pořadí v žebříčku: jméno, které se prodává.
Yanův vzkaz, ať mu pošlou kohokoli, je jeho největší výhoda i past. Každý vyzyvatel bude muset řešit přesně to, s čím si nevěděl rady nejlepší wrestler divize. Stroj, který Yan nechal pět kol běžet naprázdno, byl zatím nejtěžší zkouškou, jakou bantamová váha dokázala nabídnout.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek