Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehoda

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Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehodaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dokázala se dostat mezi mužskou leteckou elitu. Přitom byla Božena Laglerová nejenom zkušenou pilotkou, ale také ženou, kterou krutě zkoušel osud po celý její letecký život.
Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehodaZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 26.10.2026 17:30
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