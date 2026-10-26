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Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehoda

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Dokázala se dostat mezi mužskou leteckou elitu. Přitom byla Božena Laglerová nejenom zkušenou pilotkou, ale také ženou, kterou krutě zkoušel osud po celý její letecký život.
Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehoda

Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehoda

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:30

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