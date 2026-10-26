Vražda na tržnici v Dubí zůstala bez pachatele. Maskovaný střelec tam v roce 2008 zabil dvacetiletého muže

Tržnice v Dubí fungovala vedle prodeje zboží také jako neoficiální směnárna pro obchodníky s auty z Německa. V listopadu roku 2008 se stala dějištěm střelby. Maskovaný útočník usmrtil dvacetiletého muže a dalšího těžce zranil. Kriminalisté případ vyšetřovali jako loupež, střelec však spravedlnosti unikl. Od události uplynulo osmnáct let.
Ranní střelba u hotelu Dubín
V pátek 21. listopadu 2008 o půl sedmé ráno byla tržnice na okraji příhraničního města Dubí naproti hotelu Dubín téměř prázdná. V černém osobním voze Volkswagen Passat seděli dva vietnamští prodejci. Podle policie přes noc hlídali stánky se zbožím a tržbu. Aby se v sychravém počasí zahřáli, trávili čas společně ve voze a sledovali filmy.
Nad ránem jeden z mužů z auta vystoupil a přesedl do svého vlastního vozidla. V ten okamžik se na parkovišti objevil neznámý muž. Kriminalista Martin Charvát k jeho popisu uvedl, že byl robustní a tvář si zakrýval kuklou.
Pachatel přiběhl přímo k Volkswagenu a na dvacetiletého muže uvnitř bez varování vystřelil. Zasáhl ho do hlavy, mladík byl na místě mrtvý. Druhý prodejce okamžitě vyskočil ze svého auta a pokusil se z parkoviště utéct. Útočník zbraň obrátil proti němu a přes celé parkoviště ho zasáhl do zad. Podle vyšetřovatelů to znamenalo, že útočník zbraň ovládal velmi zručně. Zasaženému muži se i přes vážné zranění podařilo z místa uniknout a vyhledat pomoc.
Útěk přes rozlomenou branku
Vyšetřovatelé předpokládají, že útočník si trasu útěku předem naplánoval. Z místa činu proběhl mezi stánky, kde vylomil dřevěnou branku oddělující prostor tržnice od lesa. Zmizel mezi stromy a kriminalista Charvát tehdy připustil možnost, že pachatel mohl postupovat korytem potoka.
Na místo dorazili policisté, kteří začali po střelci pátrat i za pomoci služebního psa. Pes sice zachytil pachovou stopu, ta však k bezprostřednímu dopadení nevedla. Maskovaný muž z oblasti unikl, aniž by zanechal přímé důkazy o své totožnosti.
Pozdější balistická expertiza odhalila detaily o použité zbrani. Pachatel střílel z pistole ráže 7,65 milimetru. Zjistilo se, že šlo o původně znehodnocenou zbraň, kterou útočník podle policie pravděpodobně sám upravil zpět do stavu schopného střelby.
Neoficiální směnárna v mobilním telefonu
Při pátrání po motivu se policie zaměřila na činnost obětí. Zjistila, že trhovci nabízeli i jiné služby než prodej drobného zboží. Tržnice sloužila jako směnárna eur pro lidi, kteří do České republiky dováželi vozidla z německých autobazarů. V mobilním telefonu zavražděného mladíka objevili kriminalisté stovky nestandardních kontaktů.
Místo jmen osob obsahoval adresář neúplné registrační značky vozidel ze všech koutů republiky. Toto řešení prodejci volili z praktických důvodů. Z některých bazarů přijíždělo pro německé vozy více zaměstnanců jedné firmy, proto bylo pro směnárníky přehlednější orientovat se podle poznávacích značek vozů, kterými zákazníci na tržnici přijížděli.
Policie případ vyšetřovala jako loupežné přepadení. Zda si pachatel nějaké peníze odnesl, nebylo možné přesně určit. Postřelený muž ani další lidé z komunity nedokázali vyčíslit případnou ztrátu. Faktem zůstalo, že v autě obětí zůstalo po útoku značné množství hotovosti.
Slepá stopa z Mostu
Pachová stopa z místa činu přivedla vyšetřovatele k muži z Mostu. Kriminalisté tohoto podezřelého vyslýchali, ale disponovali pouze tímto jediným nepřímým důkazem. Žádné další skutečnosti jeho vinu neprokazovaly. Policie ho proto propustila na svobodu.
V průběhu následujících let policie případ několikrát připomněla veřejnosti prostřednictvím kalendáře takzvaných policejních pomníčků. Naposledy vyšetřovatelé opětovně žádali o případné svědectví na podzim roku 2023. Totožnost střelce z dubské tržnice z roku 2008 nadále není známa a případ se řadí mezi nevyřešené.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, idnes).