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Vražda na tržnici v Dubí zůstala bez pachatele. Maskovaný střelec tam v roce 2008 zabil dvacetiletého muže

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Dennívýzva
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V listopadu 2008 usmrtil maskovaný střelec na tržnici v Dubí dvacetiletého muže a dalšího vážně zranil. Pachatel loupežného přepadení dodnes policii uniká.
Vietnamská tržnice a hotel Sport.

Vietnamská tržnice a hotel Sport.

Zdroj: FOTO:Karel Basta, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:35

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