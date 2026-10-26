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Bandolero: Obsazení ústřední dvojice vyvolalo výsměch, lekce pokory a Dean Martin musel nosit podpatky

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Western Bandolero! provázel výsměch kvůli obsazení hlavních rolí. Dean Martin navíc musel nosit podpatky a Raquel Welch odmítala rozdávat autogramy.
Bandolero!

Bandolero!

Zdroj: FOTO:© Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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