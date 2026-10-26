Bandolero: Obsazení ústřední dvojice vyvolalo výsměch, lekce pokory a Dean Martin musel nosit podpatky

Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize Bandolero!, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. Česká televize
Při natáčení westernu Bandolero! z roku 1968 si herečka Raquel Welch postěžovala na fanoušky, kterým nechtěla dávat autogramy. Její starší kolega James Stewart ji rychle usadil poznámkou o tom, že právě diváci platí její mzdu. Herečka si jeho slova vzala k srdci a svůj přístup okamžitě změnila. Bratrská záchrana před šibenicí
Městečko Val Verde se stane terčem bankovních lupičů v čele s Deem Bishopem, kterého hraje Dean Martin. Šerif July Johnson v podání George Kennedyho celou bandu dopadne a soudce pošle pachatele na smrt. O blížící se popravě se dozví Deeův starší bratr Mace, jehož ztvárnil James Stewart, a v převleku za kata pomůže mužům uprchnout přímo zpod šibenice. Prchající zločinci vezmou jako rukojmí místní obyvatelku Mariu Stonerovou, kterou hraje Raquel Welch, a zamíří k mexické hranici. V patách jim jede šerifova trestná výprava, která proniká na území nebezpečných banditů.
Volba ústřední herecké dvojice vyvolala v době premiéry značné pobavení. Skutečnost, že tvůrci obsadili do rolí sourozenců právě Jamese Stewarta a Deana Martina, byla ze strany kritiků i diváků terčem častého výsměchu.
Dean Martin musel nosit podpatky
Oba představitelé bratrů se od sebe výrazně lišili svými fyzickými předpoklady. James Stewart měřil bezmála 191 centimetrů. Dean Martin se podle svých kolegů blížil spíše výšce 173 centimetrů, ačkoli v rozhovorech sám uváděl vyšší hodnoty. Aby nevypadal vedle svého filmového sourozence příliš drobně, musel Martin během natáčení nosit boty s vysokými vložkami.
Tvůrci museli hercovu věku přizpůsobit i složení zbytku zlodějské bandy. Do jedné z rolí proto obsadili tehdy pětašedesátiletého Willa Geera. Režisér Andrew V. McLaglen tím zajistil, že Martin nebude nejstarším členem zločinecké skupiny.
Lekce pokory pro Raquel Welch
Jedinou ženou v hereckém obsazení westernu se stala Raquel Welch. Během přestávek na place se u ní často scházeli fanoušci a žádali ji o podpis, což herečka nesla nelibě. Když si jednou Jamesi Stewartovi postěžovala, že ji rozdávání autogramů nebaví, starší kolega ji rychle usadil. Upozornil ji, že podepisovat by se raději měla, protože právě tito lidé platí její mzdu. Herečka si jeho slova vzala k srdci a od té doby autogramy rozdávala ochotně. V závěru filmu postava Jamese Stewarta umírá, což je u tohoto herce jeden z mála podobných konců v jeho kariéře.
Odkaz westernu ožil ve slavné knize
Filmaři natáčeli snímek v texaském Brackettville a ve vesnici Alamo Village, kterou dříve postavili pro western Alamo z roku 1960. Jméno fiktivního městečka Val Verde později využili tvůrci akčních snímků Komando a Smrtonosná past 2. V Texasu podle záznamů existuje i skutečná stejnojmenná osada s pětadvaceti obyvateli.
Jména postav šerifa Julyho Johnsona, jeho zástupce i bandity Deea si ze snímku vypůjčil spisovatel Larry McMurtry pro svůj román Lonesome Dove z roku 1989. Snímku samotnému se ale v kinech nedařilo. Po špatných recenzích nevydělal ani devět milionů dolarů a kvůli nákladům přesahujícím deset milionů se propadl do ztráty. Pro Jamese Stewarta natáčení představovalo bolestný milník. Šlo o jeho poslední film předtím, než o rok později zemřel jeho nevlastní syn ve válce ve Vietnamu.
Western Bandolero! vysílá ČT2 v pondělí 26. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).