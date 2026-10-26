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Tři velryby uvěznil arktický led. Na jejich záchraně společně pracovali Američané i Sověti

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Z hladiny vyčnívaly jen hlavy velryb, které se potřebovaly nadechnout. Kolem nich rychle přibýval arktický led. Událost poblíž aljašského Barrow v roce 1988 přerostla v mimořádnou záchrannou operaci, do níž se zapojili místní obyvatelé, dobrovolníci, americké úřady i sovětské ledoborce. Co se podařilo zachránit a kde končí jistota?
Tři velryby uvěznil arktický led. Na jejich záchraně společně pracovali Američané i Sověti

Tři velryby uvěznil arktický led. Na jejich záchraně společně pracovali Američané i Sověti

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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