Tři velryby uvěznil arktický led. Na jejich záchraně společně pracovali Američané i Sověti

Dechový otvor uprostřed ledu
Na podzim 1988 si obyvatelé arktického pobřeží Aljašky všimli tří mladých velryb šedých, které zůstaly odříznuté od volné vody. Velryba je savec a musí se pravidelně vynořovat k nadechnutí. V zamrzajícím moři proto nejde jen o nepohodlí, ale o otázku přežití.
Jak se otvory zmenšovaly, zvířata ztrácela možnost pokračovat v migraci na jih. Místní obyvatelé včetně příslušníků domorodých komunit začali led rozrušovat a vytvářet další místa k nadechnutí.
Jak zachránit obrovské zvíře bez možnosti ho odnést
Přímé vytažení velryb na břeh nepřipadalo v úvahu. Záchrana proto spočívala v postupném udržování otvorů v ledu a hledání cesty k otevřenému moři. Pomáhala technika, čerpadla i lidská práce v mrazu.
Situaci komplikovalo počasí a skutečnost, že přítomnost mnoha lidí mohla zvířata zároveň stresovat. Každé rozhodnutí bylo kompromisem mezi rychlostí zásahu a rizikem pro samotné velryby.
Studená válka na chvíli ustoupila
Jakmile se příběh dostal do médií, připojili se další dobrovolníci a úřady. Symbolickým okamžikem se stala spolupráce Spojených států a Sovětského svazu, přestože obě mocnosti ještě nedávno vedly tvrdý geopolitický zápas.
Sovětská plavidla pomáhala prorážet led, aby vznikl průchod směrem k volné vodě. Zvířata tak na chvíli získala roli nečekaných diplomatů, ale skutečný úspěch akce stál především na vytrvalé práci lidí v arktických podmínkách.
Ne všechny odpovědi jsou šťastné
Jedna z trojice velryb během záchranné akce uhynula. Zbývající dvě nakonec zmizely z bezprostředně sledované oblasti a předpokládalo se, že se dostaly do otevřené vody. Jejich další osud však nebyl spolehlivě zdokumentován.
Tohle rozlišení je důležité: záchranná operace může vytvořit šanci na přežití, ale nemusí mít možnost potvrdit, co se se zvířaty stalo později.
Když příběh pomůže i vědě
Událost z roku 1988 zvýšila zájem veřejnosti o migraci velryb šedých a o rizika, která zvířata čekají v měnících se polárních podmínkách. Neznamená to, že podobná akce je univerzálním řešením každého uvíznutí. Ukazuje ale, jak mohou místní znalost prostředí, vědecké posouzení a spolupráce různých institucí rozhodovat o šancích volně žijících zvířat.
Možná nejpřekvapivější je, že mezinárodní součinnost dokázala začít kvůli několika nádechům uprostřed ledu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NOAA Fisheries – Gray whale species profile [2], NOAA/NMFS – Marine Fisheries Review: záchrana velryb u Point Barrow, říjen 1988 [3], Los Angeles Times – Whale Saga Over, Alaska Town Gets Back to Normal (30. 10. 1988) [4]. img ai generated