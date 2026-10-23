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Bouře Austen míří k Evropě. Silný vítr o víkendu zasáhne i část Česka

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Austen rychle sílí nad Atlantikem a v pátek potrápí Británii i sever Francie. Do Česka dorazí o víkendu jen okrajově, nejvíc se projeví větrem na západě.
Bouře Austen míří k Evropě. Silný vítr o víkendu zasáhne i část Česka

Bouře Austen míří k Evropě. Silný vítr o víkendu zasáhne i část Česka

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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