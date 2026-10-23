Bouře Austen míří k Evropě. Silný vítr o víkendu zasáhne i část Česka

Bouře Austen začne od čtvrtečního večera zasahovat západ Evropy a v pátek přinese do jižní Anglie, Walesu a severní Francie nárazy větru kolem 130 km/h. Její dozvuky pocítí o víkendu také Česko, hlavně západ republiky. Atlantik se na konci října výrazně rozbouřil. Nad oceánem se rychle prohlubuje tlaková níže Austen, první pojmenovaná bouře sezony 2026/2027 podle britské meteorologické služby Met Office. K evropským břehům se začne přibližovat ve čtvrtek večer, nejsilnější projevy počasí se očekávají v noci na pátek a během pátečního rána.
Nejhorší vítr čeká jih Británie, Wales a sever Francie
Austen zasáhne především jižní část Britských ostrovů, Wales a sever Francie. Meteorologové v těchto oblastech počítají s nárazy větru okolo 130 km/h, v exponovaných přímořských lokalitách a nad mořem mohou být podmínky ještě tvrdší. V oblasti Irského moře některé odhady připouštějí poryvy až kolem 160 km/h, v Lamanšském průlivu se mluví o větru až kolem 120 km/h.
Vítr nebude jediným problémem. Bouři má doprovodit vydatný déšť a vysoké vlny, u Lamanšského průlivu a Biskajského zálivu se mohou od čtvrtka do konce týdne objevovat vlny vysoké kolem šesti metrů. V Británii, Irsku a na severu Francie může místy spadnout až 100 milimetrů srážek, což zvyšuje riziko lokálních záplav.
Místní meteorologové proto upozorňují na komplikace v dopravě, možné výpadky elektřiny i pády stromů. Během pátku se bouře přesune také k oblasti Severního moře, kde se očekávají silné nárazy větru, na pobřeží a ve vyšších polohách mohou být velmi nebezpečné.
Proč Austen tak rychle sílí
Austen nad Atlantikem zesiluje velmi rychle. Centrální tlak níže může během 24 hodin klesnout o více než 24 hPa, což odpovídá procesu označovanému jako explozivní cyklogeneze. Zjednodušeně jde o prudké prohloubení tlakové níže, které často vede k výraznému zesílení větru.
Současné podmínky nad Atlantikem tomu nahrávají. Silné tryskové proudění ve výšce kolem deseti kilometrů urychluje postup tlakových níží a společně s výraznými teplotními rozdíly nad oceánem vytváří prostředí, ve kterém se bouře mohou rychle rozvíjet. Právě proto se nyní nad severním Atlantikem netvoří jen jedna izolovaná bouře, ale celá série tlakových níží.
Česko čeká větrný víkend hlavně na západě
Do Česka Austen nedorazí v podobě tak silné bouře jako k Britským ostrovům nebo do Francie, její vliv ale počasí ovlivní. Nejvýrazněji se má projevit od noci z pátku na sobotu do sobotního večera, kdy bude potřeba počítat se silným větrem zejména v západní části republiky.
Výrazné srážky se u nás v souvislosti s Austenem neočekávají. Prakticky důležitější bude vítr, který může komplikovat dopravu, pohyb v lesích nebo práce venku. Smysl dává zkontrolovat volně položené předměty na zahradách, balkonech a stavbách a sledovat aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, protože poloha i síla tlakové níže se mohou ještě měnit.
Východ republiky by měl mít podle dostupných předpovědí klidnější víkend. Ve vybraných částech Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje sice platila od úterý do středečního večera výstraha ČHMÚ před silným větrem, zejména na horách s nárazy až kolem 90 km/h, o víkendu by tam ale měl být vítr slabší než na západě země.
Za Austenem už se chystá Boelo
Austen během soboty zeslábne, klid nad Atlantikem tím ale neskončí. Met Office ve čtvrtek pojmenovala další tlakovou níži Boelo, která má rovněž rychle zesílit. Její prohlubování může být ještě výraznější než u Austen. Zatímco v noci na pátek se očekává centrální tlak kolem 980 až 990 hPa, o den později by mohl klesnout přibližně na 940 až 950 hPa.
Boelo se má k severní části Britských ostrovů přiblížit během soboty. Nejsilnější vítr se očekává od sobotního večera do neděle, zejména ve Skotsku, kde mohou nárazy dosahovat až 130 km/h. I tuto bouři doprovodí déšť a vysoké vlny.
Další vývoj může ovlivnit také subtropická bouře Josephine, která vznikla ve středu u východního pobřeží Spojených států. Americké Národní centrum pro hurikány počítá s jejím zesílením, trvalý vítr může dosáhnout úrovně hurikánu první kategorie. Později by se Josephine měla nad severním Atlantikem změnit v mohutnou mimotropickou tlakovou níži. Zda a jak zasáhne počasí v Evropě v první polovině příštího týdne, zatím jisté není.