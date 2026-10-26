Horké léto, teplý podzim. Předpověď na celý listopad potvrzuje pokračování nadprůměrných teplot

Horké léto, teplý podzim. Předpověď na celý listopad potvrzuje pokračování nadprůměrných teplotPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Horké léto, teplý podzim. Předpověď na celý listopad potvrzuje pokračování nadprůměrných teplotZdroj: depositphotos.com
Článek byl publikován 26.10.2026 14:00
V následujícím týdnu zažijeme velmi různorodé počasí. Zatímco v části týdne bude přes den slunečno a v noci...
Počasí u nás je dlouhodobě formované západním tryskovým prouděním (jet streamem). To v současné době...
Následující víkend přes Česko projdou hned dvě studené fronty. Čeká nás proto až nestandardně proměnlivé...
Poprvé od začátku podzimu na území Britských ostrovů míří bouře. Dostala jméno Austen a na části Britského...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
- Česko čeká prudká změna počasí. Teploty spadnou k nule, již brzy se vrátí sníh
- Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro vás nejaktuálnější předpověď na příští týden
- Čekají nás mrazy, déšť i slunečné dny. Máme pro nejaktuálnější předpověď na příští týden
- „Je tam konec světa." Sněžku zasáhl orkán, lanovka stojí. Pozor na zledovatělý terén