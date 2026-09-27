Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Bohumín odmítl kratom i přes vyšší nabídku. U Rytíře bude kadeřnictví

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lidé ve Starém Bohumíně budou mít v domě U Rytíře nové kadeřnictví. To se bude nacházet v nebytovém prostoru na náměstí, o který měla zájem i firma obchodující s kratomem. To však radní zamítli, přestože tato firma v licitaci nabídla téměř dvojnásobnou částku oproti kadeřnici.
Bohumín odmítl kratom i přes vyšší nabídku. U Rytíře bude kadeřnictví

Bohumín odmítl kratom i přes vyšší nabídku. U Rytíře bude kadeřnictví

Zdroj: Město Bohumín
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Bývalý záchranář bojuje s chronickou infekcí. Pomoc našel až na klinice v Bratislavě
Bývalý záchranář bojuje s chronickou infekcí. Pomoc našel až na klinice v Bratislavě
Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v Ostravě
Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v Ostravě

Na vyprodané exhibici na Městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista...

JZD, kolektivizace i politické procesy. Ostrava připomíná temnou kapitolu zemědělství
JZD, kolektivizace i politické procesy. Ostrava připomíná temnou kapitolu zemědělství

Návštěvníci ostravského Národního zemědělského muzea mohou od včerejšího dne zhlédnout výstavu Ostravská...

Nový merch z Ostravy. Turisté si mohou odvézt uhelné mýdlo a černý sirup
Nový merch z Ostravy. Turisté si mohou odvézt uhelné mýdlo a černý sirup

Infocentra v Ostravě mají nově v nabídce dvojici netradičních suvenýrů. Zájemci si mohou na památku pořídit...

VIDEO: Radost v Zoo Ostrava. Vzácná prasata mají mláďata, mají se čile k světu
VIDEO: Radost v Zoo Ostrava. Vzácná prasata mají mláďata, mají se čile k světu

Chovatelům v ostravské zoo už dva týdny dělá radost trojice mláďat, která se narodila rodičům prasat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.