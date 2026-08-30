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Bohatá úroda dýní: pohnojte je kopřivami

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Pěstujete na své zahrádce dýně a chcete se těšit z velkolepé úrody? Konec srpna je obdobím, kdy je vhodné podpořit růst plodů. Pokud nejste zastánci drahých chemických hnojiv, vyzkoušejte ryze přírodní prostředek, který podpoří nejen růst dýní, ale ochrání je i před škůdci a chorobami. Řeč je v tomto případě o kopřivovém hnojivu.
Dýně

Dýně

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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