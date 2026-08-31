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Na balkoně o velikosti parkovacího místa Je možné vypěstovat i 30 druhů zeleniny. Klíčem jsou tři pravidla, která většina lidí nezná

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Na betonovém balkóně o necelých osmi metrech čtverečních dokáže Alice Janová za jednu sezónu vypěstovat 25 až 30 druhů zeleniny a bylinek.
Na balkoně o velikosti parkovacího místa Je možné vypěstovat i 30 druhů zeleniny. Klíčem jsou tři pravidla, která většina lidí nezná

Na balkoně o velikosti parkovacího místa Je možné vypěstovat i 30 druhů zeleniny. Klíčem jsou tři pravidla, která většina lidí nezná

Zdroj: Foto: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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