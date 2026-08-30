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Trvalky na konci srpna: zmlazení je nyní vaším úkolem

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Zatímco v sezóně vám trvalky odvedly dobrou službu, už začíná být čas, kdy se o ně budete muset pořádně postarat, abyste je ochránili před zimou. Právě druhá polovina srpna nebo samotný závěr měsíce je vhodnou chvílí, kdy můžete některým z nich dopřát zmlazovací kúru. Rostlinám tím nejen ulevíte, ale zároveň podpoříte jejich další růst a kvetení v příštích sezonách. Pokud tedy máte na záhonu trs, který už začíná vypadat neudržovaně, je čas zasáhnout. Vezměte rýč do ruky a vzhůru do práce!
Trvalky

Trvalky

Zdroj: Foto: Gemini
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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