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Ze Slovenska se na Česko řítí katastrofa. V mnoha okresech už vyhlásili karanténu

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Štíhlé tělo, kovový lesk a osm milimetrů hrůzy. Brouk z východní Asie se usadil na Slovensku a systematicky ničí jasany. Karanténa platí už ve 39 obcích, dřevo nesmí opustit zamořenou zónu a odborníci varují: k českým hranicím zbývá 250 kilometrů.
Ze Slovenska se na Česko řítí katastrofa. V mnoha okresech už vyhlásili karanténu

Ze Slovenska se na Česko řítí katastrofa. V mnoha okresech už vyhlásili karanténu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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